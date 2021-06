2018: Allison Mack på vei inn til høring i retten i New York etter pågripelsen for tre år siden. Foto: Frank Franklin II / AP

Allison Mack dømt i sexslave-saken: Må sone tre år i fengsel

«Smallville»-skuespiller Alison Mack (38) ble i 2018 tiltalt for å manipulere unge kvinner til å bli sexslaver. Nå er hun dømt til sone tre år i føderalt fengsel.

Publisert: Nå nettopp

Allison Mack var tiltalt for å ha manipulert unge kvinner til å bli sexslaver i den omstridte New York-organisasjonen NXIVM, der lederen i fjor ble dømt til 120 års fengsel for sex-slaveri.

Mack, best kjent fra «Smallville», innrømmet tidlig skyld i tiltalen.

Strafferammen var ifølge Huffington Post på 14–17 års fengsel, men Mack har i sitt forsvar bedt om å få slippe å sone bak murene – fordi hun mener hun har sørget for å bidra med nok bevis til at hovedmannen kunne dømmes.

Dømt til fengsel

Onsdag kveld norsk tid melder Reuters at Mack er dømt til å sone tre år i føderalt fengsel. Mack er også dømt til å betale en bot på 20.000 dollar, som tilsvarer litt over 170.000 norske kroner etter dagens kurs.

Som nevnt var strafferammen på 14–17 års fengsel. I dommen står det at grunnen til at straffen er mildere enn først antatt er fordi Mack hjalp påtalemyndighetene i sin forklaring mot de andre tiltalte.

Beklagelsesbrev

I slutten av forrige uke ble det kjent at Mack i et langt brev til retten beskriver sin deltagelse i kulten som sin «største feil og dypeste anger i livet». Hele brevet er gjengitt av Variety.

2019: Allison Mack utenfor rettssaken i New York. Foto: Mark Lennihan /AP

Over tre år har gått siden NXIVM fikk verdens oppmerksomhet rettet mot seg. I tillegg til sexslaveri gikk anklagene ut på tvangsarbeid, svindel, konspirasjoner, utnyttelse av barn, besittelse av overgrepsmateriale med barn, hvitvasking og identitetstyveri.

Keith Raniere (60), selvhjelpsguru og tidligere sektleder, ble dømt i oktober i fjor. Han kommer aldri til å slippe ut.

Sektlederens ekskjæreste: – Nå er djevelen bundet

I brevet, som altså ble skrevet før dommen falt, sier Mack unnskyld til alle ofrene hun forledet til å stole på «denne forskrudde mannen». Hun beklager at hun har overtalt mennesker til å bruke penger på misbruk og «krenkende lureri».

2010: Allison Mack på en premiere i New York. Foto: BRYAN BEDDER / GETTY IMAGES

Samtidig hevder Mack at hun selv var i god tro da det sto på, og at hun selv stolte helhjertet på Raniere.

«Jeg har måttet kjenne på overveldende skamfølelse i prosessen med å innse hva som foregikk og forstå mine egne valg», lyder det i brevet, der Mack også sier unnskyld til alle venner og familie hun har skuffet gjennom ikke å høre på deres advarsler.

«Jeg løy for dere, igjen og igjen, for å beskytte den vrangforestillingen jeg var så forpliktet til å tro på».

Mack takker aller som tar seg tid til å lese brevet, og sier at hun håper det kan bidra til litt fred og avslutning på det hun omtaler som «et grusomt kapittel».

I varetekt hjemme

Samtidig som Raniere ble pågrepet i 2018, ble også Mack arrestert.

Mack har fått sitte i varetekt hjemme, utstyrt med elektronisk fotlenke. Hennes sak skulle opprinnelig vært oppe i retten for nesten to år siden, men er blitt utsatt på grunn av pandemien.

KULTLEDER: Keith Raniere (60) er grunnlegger av NXIVM, som har holdt unge kvinner som sexslaver. Foto: Keith Raniere Conversations / YouTube

Mack giftet seg med den kanadiske skuespilleren Nicki Clyne (37) i 2017. Mens Mack satt i husarrest hjemme, møtte kona opp i retten da Raniere fikk dommen.

Opprullingen er et resultat av New York Times i flere år har jobbet med å komme til bunns i hva som har foregått bak organisasjonens stengte dører.

Avisen skal ha avdekket hvordan NXIVM har brukt bisarre og voldsomme metoder for å holde på medlemmene, alle kvinner i alderen 30 til 40 år.