GÅR TIL NRK-KONKURRENT: Line Andersen.

Line Andersen skal dekke OL i Beijing for Discovery

Programlederen er klar for sitt første jobboppdrag etter konflikten og rettssaken mot NRK.

Av Thomas Talseth

Både Andersen selv og TV-selskapet Discovery bekrefter overfor VG at hun skal lede alpinsendingene deres under OL i Beijing mellom 4. og 20 februar 2022.

Andersen skal rapportere fra målområdet i Yanqing, hvor de olympiske alpinrennene finner sted.

Blant kollegene hennes blir kommentatorene Kenneth Fredheim og Tom Stiansen, sistnevnte tidligere verdensmester i slalåm.

– Rørt

OL i Beijing blir Andersens femte som journalist. Hennes første var i Torino 2006, da som fersk NRK-reporter.

– Det er mange som jobber i Discovery som kjenner meg fra før, sier Line Andersen til VG.

– Jeg stod på tredemøllen på Sats da de ringte, og jeg er vel en av de få som faktisk svetter på tredemøllen der … svetten rant så hardt i ansiktet at det ikke ble synlig at jeg ble litt rørt. Men jeg ble litt rørt!

NY KOLLEGA: Tom Stiansen.

48-åringen sier at hun kjenner på en høy grad av fallhøyde nå, to år etter at NRK tok henne av skjermen og konflikten internt tok av.

– Det er nok en viss spenning knyttet til hvordan jeg skal være på skjermen. Jeg tar ikke for gitt at jeg fortsatt kan klare det, sier hun.

– Så jeg tenker at jeg må jobbe hardere enn jeg noen gang har gjort, sammen med Tom Stiansen og Kenneth Fredheim. Tom kjenner jeg godt fra før, Kenneth har jeg møtt noen ganger.

– Ikke SÅ god

Både under og rundt den verbalt blodige rettssaken i mai ble det påpekt hvilken faglig dyktighet Andersen besitter – også av involverte som var kritiske til henne.

Eksempelvis refererte Janne Fredriksen, redaksjonssjef i NRK-sporten, til en epost hvor hun skal ha skrevet til Andersen:

«Din evige jakt på det optimale kan være krevende for deg og de rundt.»

– Jeg tror ikke jeg har vært en bedre programleder enn jeg var under rettssaken, ler Andersen.

– Rosen fra mine kritikere var raus, det må jeg si, rausere enn noensinne. Jeg tror ikke den var helt sann – jeg er ikke en så god programleder. Men jeg er en hardtarbeidende historieforteller, opptatt av fag, opptatt av lavmælt sportsjournalistikk.

GLAD: Line Andersen forteller at hun ble rørt av forespørselen fra Discovery.

– Hvordan har dialogen med Discovery vært?

– Egentlig har vi snakket veldig enkelt, det har vært en rask prosess. Et døgn, kanskje to. De har satt sammen et team, jeg er sistemann inn der.

– I hvilken grad har dere snakket om saken mellom deg og NRK?

– Ingen verdens ting. Kanskje fire linjer. Det var veldig tydelig helt fra begynnelsen av – dette handler om et arbeid, og de kjenner meg fra før.

NY KOLLEGA: Kenneth Fredheim.

Andersen sier hun ikke ønsker å kommentere konflikten med NRK ytterligere nå, utover dette:

– NRK hadde all sin rett til å lage seg et forsvar i rettssaken, sånn fungerer norsk rettssystem.

Vil ikke kommentere konflikten

Sportsdirektør i Discovery, Morten Johannessen, sier dette om sin nye signering:

– Line Andersen er en av Norges aller mest rutinerte sportsjournalister, og hun har i en årrekke formidlet sport med innlevelse, engasjement og stor kompetanse.

– Hva er dine tanker om arbeidskonflikten og rettssaken mellom Line Andersen og NRK?

– Det er ikke naturlig for oss å skulle kommentere på en arbeidskonflikt i et konkurrerende mediehus. Når vi har valgt å signere med Line Andersen for OL, er det med en trygghet om at alle våre redaksjonelle medarbeidere kommer til å jobbe sammen for å lage så gode sendinger som overhodet mulig.

HYRER ANDERSEN: Morten Johannessen, her med programleder Susanne Furøy Wergeland i bakgrunnen.

– Hvordan ser Discovery på de negative beskrivelsene av Andersen som kollega og arbeidstager, slik det ble lagt frem i rettssaken?

– Både vi og Line Andersen er opptatt av veien videre, og vi har hatt gode samtaler om dette i forkant av signeringen.

Andersens OL-jobb er per nå for enkeltoppdrag å regne, får VG opplyst.

– Hvordan er utsiktene for at Andersen kan få en fast stilling i Discovery?

– Nå skal vi i første omgang jobbe sammen om å lage knallgode OL-sendinger, og så kommer en eventuell diskusjon om nye avtaler på et senere tidspunkt, konkluderer sportsdirektøren.

– Elsker lagarbeid

Andersen sier hun ser frem til å jobbe med Discovery-teamet i Beijing.

– Jeg elsker lagarbeid, elsker å lage TV-sendinger sammen med de andre sterke fagfolkene.

– Hva blir forskjellen på å dekke et slikt arrangement for Discovery, målt mot for NRK?

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe med disse folkene og ta med meg de tingene fra NRK som er tradisjon, inkludering, folkelighet, det store «vi»-et. Det gleder jeg meg til, det blir kjempespennende å prøve dette i en ny kanal. Det er den store oppgaven.