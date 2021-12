ER DET IKKE? Nei, det er ikke Daenerys, men Freya Allan som Ciri i sesong 2 av «The Witcher».

Julefri sone: TV-tips for deg som er lei jul

Vi har all forståelse for at det kan bli overdose julefilm, julemat og jule-alt i julen. Her er seks gode TV-tips som ikke har noe med jul å gjøre.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

«Ligge» (2021-), Discovery+

Norske Ulrikke Falch har hovedrollen i denne svenske serien med premiere 1. juledag. Hun spiller 24-årige Line som akkurat er blitt dumpet av kjæresten Julia. Bestevennen Elin foreslår da at kuren for kjærlighetssorg skal være «et nytt ligg i uken i to måneder». Målet er å ligge seg lykkelig. Men går egentlig det?

KJÆRLIGHETSSORG: Ulrikke Falch som Line i «Ligge».

«The Witcher» sesong 2 (2019), Netflix

Den nye sesongen i denne mørke serien om monstre og mennesker kom rett før jul. Henry Cavill har hovedrollen som mutanten Geralt, en utstøtt dusørjeger som forsøker å gjøre det rette, men får nok av utfordringer på veien. i den nye sesongen kan vi både vente mer action fra Freya Allan som Ciri, og se Kristofer Hivju som Nievellen.

Se Hivju spille mot Henry Cavill her:

«Hawkeye» (2021-), Disney+

En favorittseriene akkurat nå kom i slutten av november. Hawkeye/Clint Barton er blitt oppgradert med en «sidekick» relativt ufrivillig, når bue- og alt mulig-talentet Kate Bishop (Hailee Steinfeld) henger seg på som en klegg. Det gir en ekstra komisk dimensjon til serien som også byr på stilige kampscener og spenning i jakten på skurken bak skurkene. Handlingen finner riktignok sted rundt jul, men bare fortreng den detaljen – det er mest bare moro!

NY DUO: Hailee Steinfeld og Jeremy Renner i «Hawkeye».

«Cobra Kai» sesong 4 (2018-), Netflix

«Cobra Kai» har blitt en snill viderefortelling av «The Karate Kid» fra 1984 som tar opp tråden når Daniel LaRousso og Johnny Lawrence er blitt voksne og har fått barn selv. Ralph Maccio og William Zabka gjenopptar sine gamle roller – og rivalisering – når Lawrence starter opp dojoen Cobra Kai. Du får også med mer av bakhistorien til Kreese, og Elisabeth Shue dukker etter hvert opp igjen som alles drømmedame.

Fortellingen byr på nostalgiglede, veldig enkel humor og kul kampsportkoreografi. Sesong 4 kommer nyttårsaften.

HARDTSLÅENDE: Tanner Buchanan (liggende) som Robby Keene, Peyton List som Tory Nichols og Martin Kove som John Kreese i sesong 4 av «Cobra Kai».

«Arcane: League of Legends» (2021–), Netflix

Sagaen om «League of Legends»-slåsskjempene Vi og Jinx. Første del av «Arcane» var på mange måter en opprinnelsesfortelling for flere av figurene i Riot Games-spillet, men serien fungerer også utmerket for seere uten kjennskap til «LoL»: Vi følger søstrene Violet og Powder som blir foreldreløse i striden mellom oververdenen Piltover og underverdenen Zaun. I underverdenen finner de kreative løsninger for å overleve, men en tragedie gjør at søstrene skilles på ny. I oververdenen jakter eliten på magi og makt, og søstrene og deres bekjente blir involvert på flere fronter.

Animasjonen er vakker og storslagen og fortellingen følelsesladet og hardtslående.

JINX: En av hovedfigurene i «Arcane».

«Reservation Dogs» (2021–), Disney+

Vår anmelder mente denne var «latterlig bra», og skrev:

««Reservation Dogs» er – tross den vidåpne Tarantinoreferansen i tittelen – hverken en skråblikket komedie eller en brutal voldsorgie.

Sterlin Harjo og Taika Waititi («Jo jo Rabbit», «Thor: Ragnarok») har laget en nær, varm og akkurat passe skakkjørt fortelling om et urbefolkningsreservat i Oklahoma. Et sted som ikke helt virker, men som heller ikke kollapser.

I små, nydelig saktegående fortellinger, tidvis mer stemninger, brettes miljøet og historien ut. Fram til det er man innom et knippe karakterer med dragninger fra det nydelig vanlige til det nydelig absurde.»