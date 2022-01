HELSE: Agnete Husebye forteller at hun ønsket å legge om livsstilen for egen helse.

Agnete «Agnetesh» Husebye: − Du blottlegger deg helt

Agnete Husebye (25), kjent som youtuber Agnetesh, har dyttet seg selv ut av komfortsonen hele pandemien. Nå vurderer hun å begynne å date.

Youtuberen med nær 130.000 abonnenter sier hun har vært så heldig at karrieren har fått et løft gjennom pandemien. I 2020 var hun med i «Skal vi danse».

Tidligere i høst så vi henne i «71 grader nord» og nå begynte nylig «16 ukers helvete» der hun kaster seg ut i trening og kostholdsendring.

– Jeg hadde akkurat vært med i «71 grader nord» og ble spurt om å være med. Jeg tenkte: «Nå er jeg så godt i gang. Hvorfor ikke pine meg selv mer?» Det var en unik sjanse til å komme i gang med gode vaner og gode rutiner. Jeg tenkte at nå tvinger jeg meg selv til å gjøre noe godt for meg selv, forteller Husebye.

TRAVEL: Husebye etter gjennomføringen av programmet.

Discovery-programmet fikk kritikk av Linnéa Myhre da det kom. I en Twitter-tråd etterlyste hun voksne på jobb. Hun oppga at hun hadde sett halvannet program og savnet en balanse med folkeopplysning, som at «slanking ikke virker, at livskvalitet ikke måles i kilo og at mat ikke er farlig». Senere har også registudent Juni Hoem kritisert programmet.

Kritikken kom etter VGs intervju med Husebye. Hun har ikke besvart VGs spørsmål om hva hun synes om kritikken.

Hun sier i intervjuet at utseendet ikke var en faktor i hennes avgjørelse, men et ønske om god helse, blant annet fordi hun har mye kreft i familien.

– Jeg vil være et sunt forbilde med sunne verdier. Et naturlig forbilde. Jeg vil ha god helse selv om jeg er en motvekt til en «Paradise Hotel»-deltager eller folk som opererer seg og fremmer det, sier hun og legger til:

– Det trenger ikke være noen motsetning mellom å være sunn og et forbilde. Jeg måtte gå noen runder med meg selv og tenke «Er det bra å fremme noe sånt?» Men samtidig gjør jeg bare noe som er godt for min egen helse, og det å trene og bevege seg mer og spise sunt er jo fine verdier å fremme. Jeg gjør det ikke fordi jeg skal se annerledes ut. Jeg gjør det for meg og kroppen min, det har egentlig ingenting med utseendet å gjøre i det hele tatt.

Kreftfrykt

Influenceren har vært åpen om at både moren og broren har hatt kreft. De er heldigvis blitt friske, men hun sier hun regner med at hun kan få sykdommen.

– Jeg vet det ligger og venter på meg. Jeg fikk jo vite i programmet at det å trene og spise sunt har mye gevinst når det kommer til kreft òg. Jeg ble egentlig veldig overrasket. Jeg tør ikke tro at jeg ikke får det, men var en øyeåpner at det har en del å si. Det er fint å vite at jeg gjør noe for å minske den sjansen, sier Agnete.

TVNorge/Discovery har kommunisert at «16 ukers helvete» ikke er et slankeprogram, men deltagerne blir veid og målt på centimeter og fettprosent i starten, og alle tall vises på skjermen.

– Veldig ubehagelig

– Hva tenker du om at du blir målt på denne måten på TV?

– Jeg grugledet meg til de første episodene. Jeg er så redd for å få annet selvbilde nå sett i ettertid, for jeg følte meg kjempefin og bra da også. Du blottlegger deg helt. Det var superukomfortabelt å gjøre det der og da, men jeg tenkte at dette var førbildene, og regner med at jeg får resultater, forteller hun og legger til:

DELTAKERNE: Håvard Lilleheie, Trine-Lise Olsen, Jørn Hoel, Agnete Husebye, Sandeep Singh og Christer Falck.

– Men det var veldig ubehagelig å bli målt på alle mulige måter. Jeg har ikke veid meg på mange år, fordi jeg synes det er ubehagelig. Det er veldig sårt egentlig å vise det til hele Norge, men samtidig har jeg jobbet og vært gjennom en endring, så det er fint vise at man kan ha hvilket som helst utgangspunkt før man startet med noe nytt. Det er ikke for sent!

Husebye har altså holdt seg travel gjennom coronapandemien, men hun har blandede følelser om perioden:

– Karrieren min har på en måte skutt fart under pandemien. Samtidig har jeg kjent på de følelsene alle har kjent på: At det er kjipt og ensomt. Men så har jeg vært så heldig å ha ting å gjøre. Og så fikk jeg meg hund helt i starten av pandemien, som også gjorde at alt ble mye lettere for psyken. Jeg tror det har reddet meg sånn sett. Å være mye alene går mye bedre når jeg har en hund som alltid er der også!

SELSKAP: Agnete med hunden Pippi.

– Hvordan har det gått med kjærligheten i pandemien?

– Jeg har ikke funnet kjærligheten. Særlig under «16 ukers helvete», har jeg tenkt «Jeg gidder ikke date nå, jeg har ikke tid, og tror ikke jeg tør å møte noen edru og bare gå en tur.» Men nå har jeg ingen unnskyldning lenger. Jeg har litt lyst til å begynne å date. Kanskje det skal være et mål i år å gå litt mer på date. Jeg er kjempekomfortabel med å være singel, men jeg vet det er hyggelig og gøy.

Er blitt glad i å trene

Gjennom innspillingen har Agnete også funnet ut at hun faktisk er blitt glad i å trene på treningsstudio. Og at hun synes det er «skikkelig, skikkelig gøy» å kjenne at hun blir sterkere og mestrer ting.

Like før jul var innspillingen over. Den frihetsfølelsen satte Husebye pris på, selv om hun understreker at hun fortsatt trener og spiser sunt.

PÅ PARKETTEN: I 2020 var Agnete med i «Skal vi danse».

Savnet knasende mat

Men hun fikk gjort noe med savnet etter mat som knaser i munnen:

– Det første jeg skeiet ut med var pizza med crispy bunn med ost. Og noe så enkelt som knekkebrød. Det mest knasende jeg har spist har vært gulrot eller grønnkål-chips, så det har vært et savn gjennom de 16 ukene, smiler hun.

Hennes oppfordring til andre som ønsker en livsstilsendring, er klar:

– Du trenger ikke være på et bestemt punkt før du starter, det er bare å starte. Og du trenger ikke starte med alt på én gang – gjør enkle små ting i hverdagen som gjør det lettere å fortsette. Da er det gøy når man begynner å kjenne forskjell!