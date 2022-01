SPILL: MrBeast i videoen der han gjenskaper «Squid Game».

MrBeast på inntektstoppen

Økonomimagasinet Forbes kom nylig med sin liste over de best betalte youtuberne i 2021. Her er topp fem.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

1. MrBeast

MrBeast med 88,3 millioner abonnenter på YouTube troner øverst på inntektstoppen utarbeidet av Forbes.

23-åringen som egentlig heter Jimmy Donaldson skal ha tjent 54 millioner dollar i fjor – 475 millioner kroner. Det er ifølge magasinet det meste en youtuber har tjent noensinne.

VELDEDIGHET: Jimmy Donaldson deler ut kalkuner før Thanksgiving i North Carolina 7. november.

Videoene hans fikk til sammen 10 milliarder visninger i fjor – dobbelt så mange som i 2020. Foruten å tjene penger på reklame, nevnes appen MrBeast Burger.

Donaldson startet med YouTube som 13-åring. I starten gikk det i gaming og forskjellige stunts. Som student sluttet han på universitetet etter bare noen uker og dedikerte all sin tid til YouTube.

I fjor fikk han mye oppmerksomhet for videoen der han gjenskapte «Squid Game»-lekene. Han har selv sagt han brukte over 35 millioner kroner på det stuntet.

VINNER: Jake Paul etter seieren mot Tyron Woodley i Florida 18. desember.

2. Jake Paul

Paul (25) er tilbake på listen for første gang siden 2018 da kontroversen med selvmords-videoen førte til sanksjoner fra YouTube og sponsorer. Ifølge Forbes tjente han 45 millioner dollar i fjor – rundt 395 millioner kroner.

Han har 20,4 millioner abonnenter, men angivelig kommer rundt 90 av inntektene fra boksekarrieren. I fjor gikk han to kamper mot MMA-utøveren Tyrone Woodley og én mot Ban Askren.

SPILLER: Markiplier i en vidoe om «Inscryption» fra 15. januar.

3. Markiplier

Mark Fischbach (32) har 31,5 millioner abonnenter på YouTube og tjente angivelig 38 millioner dollar i fjor. Det tilsvarer rundt 335 millioner kroner og skal være nærmest en dobling fra 2020.

Han slo seg opp på spillvideoer, men tjener nå mye på merch knyttet til Unus Annus-merkevaren. Ifølge Forbes satser youtuberen og podkasteren nå på en TV-karriere. I fjor var han med på en TV-adaptasjon av «The Edge of Sleep» som så langt ikke har distributør.

RØD LØPER: Duoen Rhett og Link på premieren på «Kidding» i september 2018.

4. Rhett and Link

Komikerne Rhett James McLaughlin (44) og Charles Lincoln Neal III (43) har 4,99 millioner abonnenter på YouTube.

De begynte med det nerdete YouTube-prateprogrammet «Good Mythical Morning», som har 17,5 millioner abonnenter, men har nå flere avleggerserier og utvidelser av merkevaren, som matlagingsprogrammet «Mythical Kitchen».

PAPP: Nathan Graham i en video der han prøver å ta seg ut av 100 lag med papp.

5. Unspeakable

Unspeakable (Nathan Graham, 24) har 12,9 millioner abonnenter på YouTube, men totalt har Graham over 20 millioner på sine fire ulike kanaler.

Han deler hovedsakelig videoer av seg selv som spiller «Minecraft» og andre spill. I fjor solgte han video-katalogen sin til Spotter, et firma som kjøper opp YouTube-innhold. Salget gjorde at han får sin debut på Forbes-listen.

De neste på listen er:

6. Nastya – 7-åring fra Russland (85,5 millioner abonnenter).

7. Ryan Kaji – 10-åring som har drevet med YouTube siden han var 4 (31,4 millioner abonnenter).

8. Dude Perfect – sports-komedie-kvintett (57 millioner abonnenter).

9. Logan Paul – podkast, boksing og NFT 823,3 millioner abonnenter).

10. Preston Arsement – flere kanaler, mest Minecraft.

