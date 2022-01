BLE FRONTET: Melina Johnsen var en av flere deltagere som ble brukt i en «Ex on the Beach»-reklame hvor programmet søker nye deltagere.

Fjerner «Ex on the Beach»-reklame med Melina Johnsen

Melina Johnsen (25), som i fjor ble dømt for ruskjøring og vold, ble frontet som «legende» i markedsføringen av ny sesong av «Ex on the Beach». Nå har Discovery fjernet innleggene.

Av Siri Berge Christensen

– Her har det dessverre skjedd en glipp hos produksjonsselskapet, og posten blir fjernet nå, skriver kommunikasjonsrådgiver i Discovery Ola-Magnus Svihus i en e-post til VG.

Torsdag kveld ble det postet et bilde hvor det sto at «Ex on the Beach Norge søker nye legender!» på Instagram- og Facebook-profilen til realityprogrammet.

Flere tidligere deltagere som Henrik Borg, Cristian Brennhovd og Pierre Louis ble frontet som «legender» i innlegget.

FJERNET: I markedsføringen av ny sesong ble Melina Johnsen frontet som en av mange «legender» av programmet.

Også Melina Johnsen, som deltok i programmet i 2018 og 2020, var avbildet og tagget. I fjor ble Johnsen dømt til fengsel i 90 dager for blant annet ruskjøring og vold. Retten karakteriserte kjøreturen som svært uansvarlig og hensynsløs, og anslo det som heldig at kjøreturen endte uten uhell. Hun sonet dommen med fotlenke.

VG tok fredag morgen kontakt med Discovery og spurte hva som lå bak vurderingen i å bruke Johnsen i markedsføringen.

Nå er altså innlegget på Instagram og Facebook fjernet. VG har spurt hva de mente var en «glipp» og hva som er den konkrete årsaken til at de fjerner innlegget, men har foreløpig ikke fått svar.

Johnsen har i tillegg til «Ex on the Beach» vært med i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis». I 2019 vant hun gullrute for «Beste deltager».

VG har forsøkt å komme i kontakt med Johnsen for en kommentar.