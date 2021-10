RØK UT: Marius Roth Christensen havnet i den usikre gruppen i «Stjernekamp» sammen med Carina Dahl og Jorun Stiansen. Til slutt var det han selv som måtte innse at han hadde fått færrest stemmer av de tre.

Marius måtte dra hjem fra «Stjernekamp»

Seigmen-gitaristen og operasangeren Marius Roth Christensen måtte ta den tunge turen hjem i kveld.

– Det har vært en fantastisk reise, sa Roth Christensen etter sending.

– Jeg hadde i utgangspunktet tenkt at det hadde vært flaut hvis jeg ikke rakk operadelen, eller ikke flaut, men litt dumt da, fortsatte han og kunne røpe at han nå skal synge «Tosca» på Operaen, samtidig som Seigmen jobber med helt nytt stoff.

Sist uke var det Anne-Lisa Kumoji som måtte takke for seg etter countrykvelden sist lørdag.

– Jeg har vært heldig som har fått kommet så langt, sa Kumoji etter exiten.

Hele tre deltakere fikk terningkast seks for sine operafremførelser for to lørdager siden, Alexandra Rotan, Heidi Ruud Ellingsen og Marius Roth Christensen.

Men for Roth Christensen har de to siste lørdagene bydd på musikkstiler han ikke er helt komfortabel med, verken som operasanger eller hardrock-gitarist, nemlig country og hiphop.

Ved siden av uttesting av deltakernes hiphop-kunnskaper, ble det i kveld delt opp i to grupper som tok for seg hver sin Eurovision-klassiker. Marius, Bjørn og Carina fremførte «Dschinghis Khan» med gruppa av samme navn (Tyskland, 1979), mens Alexandra, Heidi og Jorun tok for seg «Dancing Lasha Tumbai» med Vera Serduchka (andreplass for Ukraina i 2007).

