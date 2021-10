YO, Y’ALL!: Noen i vante positurer, andre aldeles ikke; fra venstre Marius Roth Christensen, Heidi Ruud Ellingsen, Alexandra Rotan, Jorun Stiansen, Bjørn Tomren og Carina Dahl.

Klart for hiphop-kveld i «Stjernekamp»

Deltakerne skal også bryne seg på to Eurovision Song Contest-klassikere, slik at det blir noe for alle. VG anmelder selvfølgelig hvert eneste bidrag, og det kan også du gjøre!

Sist uke var det Anne-Lisa Kumoji som måtte takke for seg etter countrykvelden sist lørdag.

– Jeg har vært heldig som har fått kommet så langt, sa Kumoji etter exiten.

Hele tre deltakere fikk terningkast seks for sine operafremførelser for to lørdager siden, Alexandra Rotan, Heidi Ruud Ellingsen og Marius Roth Christensen.

Skjer det samme i kveld?

VGs anmelder Tor Martin Bøe gir deg svaret nedover i denne saken!

Ved siden av uttesting av deltakernes hiphop-kunnskaper, er det i kveld delt opp i to grupper som tar for seg hver sin Eurovision-klassiker. Marius, Bjørn og Carina skal fremføre «Dschinghis Khan» med gruppa av samme navn (Tyskland, 1979), mens Alexandra, Heidi og Jorun tar for seg «Dancing Lasha Tumbai» med Vera Serduchka (andreplass for Ukraina i 2007).

Men først hiphop - først ut er Alexandra Rotan.

VG oppdaterer saken fortløpende!