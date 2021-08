O’HOI: Lise Fickenhagen, Trond Fausa Aurvåg, Jon Øigarden, Lars Lillo-Stenberg, Amanda Delara og Emilie Skolmen (fra venstre) i «Over Atlanteren».

TV-anmeldelse «Over Atlanteren»: Peiling på seiling

Ingen bramseil splittes. Men dette er koselig TV.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Over Atlanteren»

Norsk reality-dokumentar i 10 deler

Premiere på TVNorge og Discovery+ tirsdag 31. august

Med: Lars Lillo-Stenberg, Lise Finckenhagen, Jon Øigarden, Emilie Skolmen, Trond Fausa Aurvåg, Amanda Delara, Thomas Nilsson

Å seile over Atlanterhavet er jo noe, liksom. Noe mer enn å bli sendt til utlandet, servert alkoholholdig drikke og bedt om å ta av seg klærne, i hvert fall.

At de seks norske kjendisene som er med på ferden fra Lanzarote til Saint Martin i Karibien i «Over Atlanteren» ikke kan seile, er så sin sak. De kan vel lære?

MÅ GÅ PLANKEN?: Emilie Skolmen i «Over Atlanteren».

De er henholdsvis skuespillere (Øigarden, Skolmen, Fausa Aurvåg), en kokk (Finckenhagen), en popstjerne (Delara) og én nasjonalskatt (Lillo-Stenberg). Sistnevnte kan noe om seiling. Lars har plukket opp triks fra sine brødre, og har dessuten vært i marinen.

Våre helter er ikke alene på skipet. Flere profesjonelle sjøfolk er med, deriblant kapteinen Thomas Nilsson. Han er såpass sjømann-aktig at selv stemmen hans er ulk-ete, og mangler sågar to fingertupper, slik kapteiner i gamle dager simpelthen måtte mangle et bein.

Nilssons høyre hånd er Christian Løken. En lege er også med, om ulykken skulle være ute. Alt i alt, TV-teamet inkludert, er det 16 mennesker som skal seile de 3000 nautiske milene.

NASJONALSKATT MED GITAR: Lars Lillo-Stenberg i «Over Atlanteren».

De skal bruke tre uker på oppgaven, de skal bo tett-i-tett i båten og gå på do bak et tøyforheng. De skal bli sjøsyke, kaste opp og døye kvalmen ved å fokusere på stjernehimmelen over dem. De skal dele seg opp i to vaktgrupper, slik at skipet – bygd for fart mer enn for komfort – skal være på bølgene døgnet rundt.

Fortellerstemmen er veldig opptatt av å understreke farene som lusker der ute på havet. Alt fra dårlig vær til pirater. Dette føles litt overdrevent basert på det vi får se i løpet av de to første episodene. Men jeg kan ta feil.

FALKEBLIKK: Trond Fausa Aurvåg i «Over Atlanteren».

De to første episodene er i alle fall først og fremst koselige. I motsetning til mange andre reality-dokumentarer, preges «Over Atlanteren» av samhold – ikke konflikt. Ingen må svømme hjem i slutten av hver episode, og det er lite å vinne på å krangle og knive.

Det er forfriskende nok. Det skader heller ikke at Lillo-Stenberg har tatt med seg gitaren og ligger på dekk og underholder med sin fars gamle sangtekster. Norges luneste mann er svært positivt innstilt til det meste. Man får et distinkt inntrykk av at det å seile over verdens nest største hav er en drøm han faktisk har hatt, og som han er glad for å kunne sette ut i livet.

SKUER ETTER DELFINENE: Emilie Skolmen og Lise Finckenhagen i «Over Atlanteren».

Det blir muligens skjørbuk, pirater, storm og menn over bord etter hvert. Men i starten er det godt humør, harmoniske kjendiser, strålende musikk og delfiner – skikkelig mange delfiner. Riktig så hyggelig TV, med andre ord.