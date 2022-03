NORSKEN: Jaklob Oftebro i «Svart krabbe».

TV-anmeldelse «Svart krabbe»: På tynn is

Elendig timet – og generelt elendig – krigsfilm fra broderfolket.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

ACTIONDRAMA

«Svart krabbe» («Svart krabba»)

Premiere på Netflix fredag 18. mars

Sverige. 16 år. Regi: Adam Berg

Med: Noomi Rapace, Jakob Oftebro, David Dencik, Dar Salim, Ardalan Esmaili

«Svart krabbe» kommer på et spektakulært dårlig tidspunkt. Det er for så vidt ikke filmens skyld. Men rekk opp hånden alle som har et behov for å se en spillefilm som innledes med mange og lange sekvenser med folk som lider og er på flukt fra krig akkurat nå.

Nå burde man strengt tatt droppe «Svart krabbe» under lykkeligere omstendigheter også. For noen god film er Adam Bergs debut virkelig ikke.

Vi er noen år inn i en nær og dystopisk fremtid, da det er full krig i Skandinavia. Hva denne krigen dreier seg om, og hvem som kriger mot hvem, blir aldri forklart. Men soldatene vi skal stifte overflatisk bekjentskap med, er dansker og svensker – samt én nordmann, Jakob Oftebro, som imidlertid spiller og snakker svensk. Er det vi nordmenn som er gått til angrep på våre broderfolk, kanskje?

SVENSKEN: Noomi Rapace i «Svart krabbe».

Soldatene er seks i tallet, og oppdraget er å frakte en kapsel med hemmelig innhold til et sted som heter Øde. Vi er et sted i Sverige, det er igjen litt uklart hvor, og de seks skal ta seg frem ved hjelp av … skøyter.

Det er is på vannet. Den er for tynn til at kjøretøy kan benyttes, og for tykk til at båter kan ta seg frem gjennom den. De seks skøyte-essene må sprinte de hundre nautiske milene det er snakk om. Bare slik kan krigen ta slutt, blir de fortalt. Alt avhenger av dem.

Tøffe Edh (Noomi Rapace), som har en datter hun håper hun skal få se igjen, og Oftebro kappes om å lede troppen, som selvsagt stadig blir mindre. Seks blir fem blir fire og så videre, og heltene utsettes for nøyaktig de ulykkene vi forventer: Én havner under isen. De blir beskutt fra luften og kommer i nærkontakt med femtekolonnister.

OG DANSKEN: David Dencik i «Svart krabbe».

Scenene fra isødet, og dem er det mange av, er i og for seg ganske fine. Visuelle på en glatt måte, som det sømmer seg for en regissør som inntil nå primært har laget musikkvideoer for Kent, E-Type og – hei – a-ha («Summer Moved On», 2000).

Men dramaet og karakterene blir aldri engasjerende, og ingen av stjernene i det pan-skandinaviske ensemblet er i nærheten av å yte på sitt beste. Det er ikke mye enkel, dum spenning å hente heller. Programmatisk dusinvare-action av dette slaget gjør amerikanerne fortsatt best, gitt.