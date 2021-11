FILM- OG TV-VETERAN: Dean Stockwell, her avbildet i 1989.

Skuespiller Dean Stockwell er død

Dean Stockwell, kjent fra «Quantum Leap», «Air Force One», «Blue Velvet» og mange andre filmer og serier, ble 85 år.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

BBC får bekreftet fra representanter for den amerikanske skuespilleren at han sovnet fredfullt inn hjemme søndag.

Aller best kjent er Stockwell fra sine fem sesonger i sci-fi-serien «Quantum Leap». For denne innsatsen vant han Golde Globe-trofeet i 1990. To år senere ble han hedret med egen stjerne på Hollywood Walk of Fame i Los Angeles.

Der har nå fans begynt å legge ned blomster etter at det ble kjent at 85-åringen nå er gått bort.

HYLLEST: Det legges ned blomster på Dean Stockwells stjerne på Hollywood Walk of Fame i Los Angeles etter nyheten om hans død.

Stockwell har vunnet en rekke flere priser. Ikke minst ble han Oscar-nominert for sin rolle i «Married to the Mob». Han er i tillegg kjent fra 1984-filmen «Dune» og «The Dunwich Horro». TV-seerne kjenner ham dessuten fra «Battlestar Galactica», «JAG» og «Supermann».

Karrieren strekker seg over syv tiår. Stockwell startet som skuespiller allerede som barn. Den første rollen var i «Valley of Decision» i 1945 før han fikk æren av å spille mot Frank Sinatra og Gene Jelly i «Anchors Aweigh (To gaster går i land)» senere samme år.

– En rebell

«Dean brukte hele livet på å veksle mellom livet i rampelyset og en anonym tilværelse. Han var takknemlig hver gang han hadde en jobb og tok ikke karrieren for gitt. Han var en rebell, ekstremt talentfull og alltid et frisk pust. Han elsket å spille, leve, røyke sigarer og spille golf», lyder det i kunngjøringen fra en representant for familien.

Stockwell har ikke spilt i noe siden 2015. Noen dødsårsak oppgis ikke, men han ble rammet av et slag for syv år siden.

Han var gift to ganger og etterlater seg to voksne barn.

GOLDEN GLOBE: Dean Stockwell med det prestisjetunge trofeet i 1990.

Den avdøde skuespilleren hylles nå på Twitter av kjendiser og andre: