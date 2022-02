TV-anmeldelse «Alt du elsker»: Min kjæreste, nasjonalsosialisten

Hva er lov i kulturkrig og kjærlighet?

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Alt du elsker»

Norsk ungdomsdrama i syv deler

Premiere på Discovery+ torsdag 17. februar

Serieskaper: Marie Hafting

Konseptuerende regi: Stian Kristiansen

Med: Jakob Fort, Mina Dale, Hibba Najeeb, Leif Arno Hofheinz, Hannah Mina Roalsvig, Tiril Marie Olsen

Jente, Sara (Mina Dale), møter gutt, Jonas (Jakob Fort), på T-banen. De kjente hverandre i barndommen.

Hun har hatt en dårlig dag. Han virker å være mer permanent innesluttet. Det er noe maskinelt med måten han snakker på, som om han siterer rett fra et YouTube-foredrag med Jordan Peterson.

les også Jakob spiller høyreekstrem: – Det blir mørkt

Hun byr ham på en marshmallow. Han takker nei på grunn av det «lave næringsinnholdet». Men han hjelper henne bære den store gulvlampen hun drasser på.

De gjenopptar vennskapet, og er snart kjærester. Det Sara foreløpig ikke vet, er at Jonas er aktiv i høyreekstreme fora på internett. Dessuten i direkte kontakt med likesinnede i både inn- og utland.

SARA TAR ANSVAR: Mina Dale og Jakob Fort i «Alt du elsker».

Jonas har ikke de beste fremtidsutsiktene. Men han kaller seg «filosofisk sofistikert», og er i full gang med å fremmedgjøre seg fra de få vennene han har. Han kommer fra et hjem der ingen synes å snakke med hverandre, og har kunnet akkumulere en hel bokhylle med nazistisk, fascistisk og rasistisk litteratur på gutterommet i kjelleren, uten at noen har grepet inn.

les også Ankom førpremiere sammen: – Hun hjalp meg

Psykologistudenten Sara er også litt ensom. Noe skjedde på en fest, og det har skjært seg med den faste gjengen. Hun flytter inn i et bofellesskap på Rodeløkka sammen med Hina (Hibba Najeeb), som blir en god venninne. Men studentlivet i hovedstaden er ikke blitt helt slik hun så det for seg.

Jonas og Sara får det, etter visse startvansker, fint sammen. Men det er inntil Jonas friker ut under en rusopplevelse, og avslører hva som egentlig foregår i hodet hans. Sara kan ikke være sammen med en høyreekstremist. Men kan den snille, stille og omtenksomme Jonas hun kjenner, virkelig være én?

UNG MANN, MØRKE TANKER: Jakob Fort i «Alt du elsker».

«Alt du elsker» har både tematiske og overfladiske likheter med den aktuelle (og snedige) «Ida tar ansvar». Men det er ingen svarte komiske anslag her. «Alt du elsker» er mer som en sammensmelting av de to første sesongene av «Rådebank»: En sexy romanse for ungdom på den ene siden. Et nennsomt drama om et særdeles vanskelig tema på den andre.

Serier som henter tematikk rett fra avisoverskriftene og samfunnsdebatten, kan bli pedagogiske og skjematiske. Serieskaper Marie Hafting har åpenbart ikke tatt lett på alvoret. Norske eksperter på radikalisering, som Filter-redaktøren Harald S. Klungtveit og Lasse Josephsen, er takket i rulleteksten.

ROMANTIKK: Jakob Fort og Mina Dale i «Alt du elsker».

Samtidig er «Alt du elsker» dristig nok til å se på Jonas-karakteren med et empatisk blikk. Og Hafting har gjort klokt i å fortelle historien fra de unges ståsted. Foreldre og andre autoritetspersoner er nesten helt fraværende i «Alt du elsker» (som i «Skam» før den). Ungdommene myndig- og ansvarliggjøres. De må finne ut av ting på egen hånd.

At serien til tider er pen å se på, og tar seg tid til å dyrke en liten håndfull gode visuelle ideer, er selvsagt et pluss. De syv korte episodene har fin fremdrift. Dramaet er enkelt, men effektivt fortalt. Hafting har bakgrunn fra blant annet såpen «Hotel Cæsar». Det er i denne sammenhengen ment som en kompliment.

KULTURKRIG PÅ NABOLAGSPUBEN: Jakob Fort og Mina Dale i møter «woke» studenter i «Alt du elsker».

Debatten om den sinte unge mannen – og menneskene som forsvinner inn i de digitale fellesskapene, for kanskje aldri å komme ut igjen – har, av årsaker alle kjenner til, vært hyperaktuell i Norge i over 10 år. Folk som har fulgt med en stund, vil ikke få store a-ha opplevelser av denne serien. Kanskje vil de tenke at den går for forsiktig i dørene.

Men «Alt du elsker» er ikke for dem.

Slutten føles prematur og full av løse tråder. Det er trolig fordi Hafting allerede har en sesong to i ermet. Den bør komme. Dels fordi «Alt du elsker» er god nok til å fortjene det, dels fordi serien vil ende opp som et slag i luften uten.

Anmelderen har sett hele serien