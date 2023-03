SLUTTER: Gunhild Dahlberg hopper av som programleder for sjekkeprogrammet, og Jan Thomas er stolt innstepper.

Jan Thomas blir programleder for «Jakten på kjærligheten»: − Nesten uvirkelig

Gunhild Dahlberg (47) slutter som «sjekkesjef». Spent arvtager er Jan Thomas (56), som selv har funnet kjærligheten på TV.

– Endelig kan jeg stolt fortelle dere at jeg tar over som programleder for legendariske «Jakten på kjærligheten», sier Jan Thomas i en pressemelding fra TV 2.

Selv har han holdt på hemmeligheten siden i fjor.

– Jeg ble spurt under «Maskorama»-innspillingene om det var noen vits i å gå videre med en «Jakten»-prosess med meg, og da brukte jeg ikke lang tid på å si ja, sier Jan Thomas til VG.

For «Maskorama» er han nå ferdig med.

– Det å hoppe av «Maskorama»-karusellen, var en beslutning jeg selv tok. Jeg har hatt tre eventyrlige sesonger, men man må kjenne sin besøkstid. Nå var det på tide å prøve noe nytt, selv om jeg hypotetisk kunne rukket begge deler, sier Jan Thomas.

SPENT: Jan Thomas er klar for ny jobb.

For tre år siden jaktet Jan Thomas selv på romantikk på TV. «Jan Thomas søker drømmeprinsen» på TVNorge endte med suksess. Kjendisstylisten er fortsatt sammen med stylist Harlem Alexander (35).

– Det er det tøffeste og fineste jeg har vært med på. Og jeg er et levende bevis på at det kan fungere. Det er nesten uvirkelig at det nå er min tur til å hjelpe bøndene. For meg har det alltid vært en drøm, sier Jan Thomas.

Jan Thomas’ mantra har alltid vært at «størst av alt er kjærligheten».

– Og det tar jeg med meg som programleder.

KJÆRESTER: Jan Thomas og Harlem Alexander, her på en TV-premiere våren 2022.

Jan Thomas er «uendelig takknemlig» for muligheten.

– Jeg tar ydmykt fatt på jobben etter Gunhild, som har satt sitt nydelige preg på programmet.

Gunhild Dahlberg føler seg heldig som har hatt det hun beskriver som drømmejobben i fem år.

– Å jobbe med «Jakten på kjærligheten» har vært helt fantastisk. Jeg vil berømme alle bønder og friere for motet de har vist, og for tilliten de har gitt. Jeg ønsker Jan Thomas lykke til, sier hun i pressemeldingen.

TV-FJES: Gunhild Dahlberg, her under et møte med VG i fjor.

Jan Thomas blir den femte programlederen for «Jakten på kjærligheten», og den første mannen ved roret.

Aller først ute var Katrine Moholt (49), som ble etterfulgt av Marthe Sveberg Bjørstad (44). Neste ut var Katarina Flatland (33), som ble avløst av Gunhild Dahlberg.

Tar det ikke for gitt

– Ikke bare er jeg den første mannen, men jeg også den første gay mannen som leder programmet, sier Jan Thomas.

Han presiserer at han ikke tar det for gitt.

– Jeg synes det er utrolig at vi har kommet så langt. Først får jeg sitte i beste sendetid foran halvannen million seere på NRK. Og nå får jeg lede TV 2 sitt flaggskip. Det hadde ikke vært en selvfølge for ti-15 år siden, mener Jan Thomas.

Han skryter av TV-kanalene som har normalisert at livet består av et mangfold.

– Jeg er ufattelig stolt, ikke bare på vegne av meg selv, men av hele bransjen. Men når det er sagt, så har jeg absolutt ingen tro på at det var derfor jeg fikk jobben. Jeg tror jeg egner meg fordi jeg har opplevd dette selv, sier han om TV-sjekkingen.

TV-FJES: Jan Thomas er kjent fra en rekke TV-show, deriblant «Maskorama», «Fra Hollywood til Parkveien», «Skal vi danse» og «Top Model».

Jan Thomas har også erfaring fra gård.

– Det er ikke sånn at jeg er født med en sølvskje i munnen. Jeg husker min barndom hjemme i Skien, da jeg jobbet på bondegårder. Så jeg er vant med dyr, sier han og ler.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen er fornøyd med at Jan Thomas takket ja.

– Han er en raus og inkluderende person med et stort hjerte, som passer perfekt i rollen.

Haldorsen takker samtidig Dahlberg for innsatsen.

– Hun har tilført programmet mye med sin varme, sin omsorg for både bønder og friere, og sitt store engasjement.

De nye bøndene

19 sesonger av «Jakten på kjærligheten» har resultert i 28 par og 15 «Jakten»-barn. I sesong nummer 20 er det disse fire som skal søke lykken:

Thomas Steen (47) fra Enebakkneset:

Thomas mener han har drømmelivet, men ønsker en mann å dele det med. Han driver kennel og snart besøksgård, og kombinerer dette med interiørdesign. Thomas ser ifølge TV 2 etter en selvstendig mann, som ikke er redd for å få møkk på skoene.

BONDE: Thomas Steen.

Sigrid Tolsby (30) fra Aremark:

Sigrid er tannlege og aspirerende bonde. Hun har et mål om å ta over familiegården, men ønsker først å finne en mann.

Den nye TV-sjekkeren ser etter en karismatisk, empatisk og selvgående type med god humor og selvironi.

BONDE-HÅP: Sigrid Tolsby.

Martin Amundrød (36) Nevlunghavn:

Martin beskrives som en handy og driftig type, som har gått fra 15 år i bilbransjen til bondelivet.

Gården har vært i familien i om lagt 100 år, og Martin har drevet den i to. Han ser etter en selvstendig, familiekjær, humoristisk og sosial dame med egne prosjekter.

BONDE: Martin Amundrød.

Erlend Christoffersen (40) fra Finnskogen:

Erlend er en selvforsynt øko-bonde som ønsker å finne kvinnen i sitt liv.

Han drømmer om en smart dame med bein i nesa som kan utfordre ham, og som deler samme engasjement for læring og utvikling, håndverk og et landlig liv.

BONDE: Erlend Christoffersen.

