COMEBACK: I år er Blåfjell tilbake på NRK. Serien har vært utilgjengelig for norske fans i flere år.

Ny julekalender slår NRK-favoritten «Jul i Blåfjell»

Fansen strømmer til de gamle TV-seriene for julestemning. Nostalgi er en viktig faktor, mener TV-eksperter.

Det er årets ferske komi-julekalender på NRK, «24-stjernes julekalender», som slår de eldre barneseriene i seertall.

Totalt er serien sett av 681.000 personer på TV og nett i snitt, i løpet av den første uken i desember. VGs anmelder ga serien terningkast to.

I 2022 er det «Snøfall» som igjen er julekalender på barne-TV. Serien slo «Jul i Blåfjell» som tidenes mest sette julekalender da den kom i 2016. Den slår blånissene på NRK også i år.

2022s mest sette julekalendere etter første uke i desember:

24-stjernes julekalender: 681.000 i snitt

Snøfall: 346.000 i snitt

Jul i Blåfjell: 188.000 i snitt

Jul i Svingen: 165.000 i snitt

Kilde: Kantar, TVOV. Rating i 1000. NB: P10-79 år og P2-79 år for barnekalendrene. Tallene omfatter både TV og strømming.

SEERVINNER: Markus Neby står i spissen for NRKs «24-stjernes julekalender».

Fjorårets suksess gjør det ikke like bra i 2022. «Kristiania magiske tivolitheater» hadde premiere i 2021 og ble den nest mest strømmende noensinne.

Første episode ble sett av 1.248.000 seere totalt i fjor.

Blå favoritt

Etter å ha vært utilgjengelig i flere år, ble det mulig å strømme julekalenderen «Jul i Blåfjell» på NRK i år. Fansen har i lang tid kjempet for at den populære julekalenderen igjen skulle bli tilgjengelig.

De første syv episodene er i snitt sett av 188.000 personer i desember 2022. Serien ble sendt på NRK for første gang i 1999, og kom i reprise i 2001, 2004, 2008 og 2011. Men så var det stopp.

Oppfølger-serien, «Jul på Månetoppen», har i snitt 114.000 seere på de første episodene i år.

Nordmenn som elsker serien har samlet seg på Facebook, og til og med gått i fakkeltog for å kreve at NRK skal tilby serien:

Blånisse-fansen jubler

Karoline Jæger-Johnsen (23) jublet tidligere i år da det ble klart at Blåfjell ble tilgjengelig i desember.

– Det har vi kjempet for lenge. Hovedgrunnen til at jeg er så glad i serien er jo at det gir julestemning, det er barndomsminner og nostalgi på det høyeste, sier blodfanen av Blåfjell.

FAVORITT: Karoline Jæger-Johnsen (23) får endelig sett «Blåfjell» på NRK.

Hun har tidligere stilt opp i VG og krevd at serien skulle komme tilbake. 23-åringen fra Straumsjøen i Nordland mener også serien er aktuell i dagens samfunn.

– Den viser at alle skal inkluderes uansett ens forskjeller og ulikheter, at man skal dele, man låner å gir noe tilbake, og mange flere gode ting. Dette året har vært tøft for utrolig mange med alt som skjer rundt oss, meg inkludert. Da er det godt å kunne se på julekalendre som tar oss tilbake til gode tider og kan gi juleglede i en ellers hard hverdag, sier hun.

Det er ikke uvanlig at flere av NRKs eldre julekalendere strømmes mye i desember forteller publiseringsanalytiker i NRK, Henrik Skatvedt.

– Repriser av «Jul i Svingen» og «Snøfall» har levert solide tall de tre-fire siste årene. I år har spesielt «Jul i Blåfjell» vært et positivt gjensyn for seerne der ute med svært solide tall, sier han.

Skatvedt forteller at seriene treffer best blant barn og voksne i aldersgruppen 30–49 år.

Humor-suksess også hos konkurrenten

TVNorge sender i år «Nissene i Bingen» og «Jul i Blodfjell 2».

– Disse tilbyr vi også digitalt, i tillegg til «Nissene på låven», «Nissene over skog og hei» og to sesonger av «Juleølkalender», sier programdirektør i Warner Bros. Discovery, Magnus Vatn.

Han forteller at de mest sette seriene er de som sendes på TV og strømmes.

– Og spesielt «Nissene i bingen», som har rundt 125.000 seere i snitt per episode, noe vi er fornøyde med på en kalender som ikke er ferskvare.

Også TV 2 tilbyr julekalendere. Etter spørsmål fra VG opplyser pressesjef i kanalen Jan-Petter Dahl, at dette er snittet så langt på strømming:

The Julekalender: 25.000

Vazelina julekalender: 15.000

Tinka og sjelens speil: 6000

– Avbrekk fra stresset

– Førjulstiden er jo en veldig hektisk periode for de fleste, så det å kunne samle seg foran TV-en for å få et lite avbrekk fra stresset er nok noe folk setter pris på, sier Sofia Solheim Sigurdsson.

Sigurdsson er TV-ekspert i mediebyret Dentsu og analysere TV-trender. Hun tror nostalgi spiller inn for at juleserier er populære.

– Serier du har gode minner fra å se på, som gir deg en god følelse, hvor du kan drømme deg litt bort eller relatere deg til knytter du nok et sterkt forhold til. Det er nok mye derfor nettopp julekalendere står så sterkt, de er med på å telle ned til jul, som for de fleste er en veldig hyggelig tid.

SAMLING: Sofia Solheim Sigurdsson tror juleserier blir populære fordi de samler venner og familie.

Alder skiller også hvilke TV-serier vi forbinder mest med jul.

– De på 50+ år synes jo at «Jul i Skomakergata» fra barndommen representerer jul, selv om den ikke nødvendigvis har holdt seg så godt når man ser den nå. TV 2 har også noen kalendere som har gått igjen flere år; «Julefergå» og «The Julekalender», sier hun og legger til:

– For den yngre generasjonen har vi jo «Jul i Blåfjell» og «Jul på Månetoppen» som vært sendt igjen og igjen, og representerer jul for veldig mange unge voksne. Jeg vil også tro at de seriene står sterkt hos foreldre som har sett på disse med barna sine. Jeg husker jo godt selv hvor mye jeg gledet meg til å se dagens episode av julekalenderen på TV som barn.

Blir tradisjoner

Det er ikke bare julekalendere på TV som strømmes stort i julen. Også julefilmer, både gamle og nye, er populære. VGs film- og TV-ekspert, Benjamin Brekken, mener julefilmer definitivt er blitt «big business».

– Hvis vi da tar utgangspunkt i alle de Hallmark-julefilmene som dukker opp hvert år, sikker 30–40 av dem, så vet vi gjennom artikler fra blant annet Forbes og Business Journal at de tjener masse penger på det. Det er fordi julefilmer er billig å produsere, det tar kort tid, formelen er på en måte satt, sier han.

Forbes melder at over 80 millioner amerikanere var innom en Hallmark-film i 2021, og de treffer veldig spredt blant alle aldre.

– Det betyr at annonsørene ligger langflate etter å kjøpe plass til sine produkter i pausene fordi de treffer en så stor målgruppe samtidig.