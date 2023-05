PAR: Colton Underwood og Jordan C. Brown, her på en galla i Hollywood i 2021.

«Ungkaren»-kjendis Colton Underwood har giftet seg

Colton Underwood (31) har lovet evig troskap til Jordan C. Brown (38).

– Jeg har aldri vært mer sikker på noe. Han har verdens største hjerte og er en så god venn for alle i livet sitt, uttalte Underwood om sin utkårede til bladet People før bryllupsfeiringen i Napa Valley i California i helgen.

People har også bilder fra begivenheten, som strakte seg over tre dager.

Underwood, tidligere fotballproff, har i tillegg delt bilder på sin egen Instagram:

Blant dem som var invitert, og som har skrevet under innlegget, er den tidligere «Ungkaren»-programlederen Chris Harrison (51).

«Gratulerer, min venn. Jeg elsket å feire med dere begge hele natten. En spektakulær markering av deres kjærlighet», skriver Harrison.

Underwood ble nemlig kjent for å sjekke damer gjennom «The Bachelor (Ungkaren)» på TV, før han i 2021 sto frem som homofil.

Året etter ble han kjæreste med Jordan C. Brown, og ikke lenge etter var de to forlovet.

Nå har paret altså giftet seg i en utendørs vielse under blå himmel – begge iført dresser fra designer Tom Ford.

Underwood og Brown sa «ja» til hverandre foran 200 gjester, og begge leste opp personlige ekteskapsløfter.

– Vi ønsket trær rundt oss og sol, så det var veldig viktig for oss å gifte oss utendørs, sier Brown, som jobber som politisk rådgiver.

Skjulte legningen

Underwood dukket opp som frier i amerikanske «The Bachelorette (Ungkarskvinnen)» i 2014. Deretter deltok han i «The Bachelor In Paradise», før han i 2018 takket ja til selv å være hovedtrekkplaster «Ungkaren».

I mange år fortrengte han legningen sin.

– Jeg hadde kommet til et punkt der jeg heller ville dø enn å si at jeg var homofil, forklarte Underwood i et TV-intervju for to år siden.

Senere opplyste 31-åringen at han skal ha blitt utsatt for utpressing før han sto frem.

Har beklaget til kvinnene

Nå har han funnet roen.

– Jeg elsker den familien vi har skapt allerede, med våre to hunder og dette bryllupet, sier Underwood til People.

Underwood har beklaget overfor alle kvinnene han har hatt med å gjøre i «The Bachelor»-sammenheng.

– Om jeg angrer på at jeg var med? Om jeg angrer på at jeg håndterte det på denne måten? Ja, det gjør jeg. Jeg skulle ønske at jeg ikke hadde dratt andre mennesker inn i dette rotet mens jeg forsøkte å finne ut hvem jeg var, uttalte han i fjor.