NORSKE TALENTER: Dommerne i «Norske Talenter» Dennis Storhøi, Abdulhakim «Hkeem» Hassane, Stian Blipp, og Silya Nymoen, sammen med programleder Solveig Kloppen.

Disse blir dommere i «Norske Talenter»: − En stor ære

Stian Blipp (33), Dennis Storhøi (62), Silya Nymoen (45) og Hkeem (25) blir dommere i «Norske Talenter» til høsten.

I vinter blir det kjent at det tidligere TV 2-konseptet gjenoppstår på Discovery + og TVNorge kommende høst, med Solveig Kloppen som programleder.

Nå er også dommerpanelet klart: Komiker og TV-profil Stian Blipp, skuespiller Dennis Storhøi, artist Silya Nymoen og artist Abdulhakim «Hkeem» Hassane.

– Det er veldig gøy, sier Blipp om den nye jobben.

– Det er det letteste jaet jeg har gitt. Det var en sånn merkelig følelse av at universet kunne høre tankene mine.

Blipp har vært åpen om at han har vært gjennom en fysisk og psykisk knekk.

I november avlyste komikeren og programlederen alle show han skulle ha før jul.

– Siden jeg var sykemeldt, og har vært det i et halvt års tid fra i fjor, så var jeg sånn: «Jeg har lyst til å ikke bare jobbe med meg selv, jeg vil jobbe med andre, og om noe som ikke handler om meg». Og så kom den telefonen!

– Helt siden jeg visste at jeg skulle gjøre denne jobben, har jeg bare gledet meg som en unge gleder seg til 1. skoledag, sier han.

Han forteller at han lenge håpet «Norske Talenter» skulle komme tilbake.

– Jeg har sagt til kona flere ganger at jeg håpet det programmet skulle gjenoppstå, for da ville jeg være dommer.

Blipp var frem til 2021 programleder for «Senkveld» på TV 2. Nå går han altså til Warner Bros. Discovery.

– Ja, nå blir det «Norske Talenter» for Discovery, og kanskje noen andre ting ... hvem vet? Hvem vet, hinter Blipp.

Videre forteller han at det blir spennende å jobbe med resten av dommerpanelet og med å finne norske talenter.

– Jeg er jo en fyr som er relativt lett og begeistre, og jeg er glad i alt som har med – hva skal man si – hvis noen kommer med et talent som de brenner for, om det så er å raspe ost jævlig raskt, da er jeg interessert i å se det. Jeg håper å få se noen talenter som er litt utenom det vanlige, folk som har utviklet store og små talenter, teite og kule og alt mulig.

Også Dennis Storhøi gleder seg til den nye jobben.

– En guilty pleasure er at jeg synes buktaling er veldig skremmende og fascinerende, så jeg håper at det finnes noen talenter der ute som kan gi meg gysninger og eller gåsehud, sier han via en e-post fra Discovery.

– Det er en stor ære å bli spurt å være dommer sammen med de tre andre flotte dyktige herlige kollegaene. Jeg sa ja til dette med skrekkblandet fryd, og lover at jeg skal gjøre mitt beste i denne ansvarsfulle nye oppgaven som meddommer i «Norske Talenter».

Silya Nymoen håper å få se noe som «røsker skikkelig i hjerteroten».

– Jeg takket ja fordi det er jo en stor ære! Og veldig gøy! Tenk å få sitte der og oppleve alle mulige slags talenter fra hele landet og få være med på å få det fram. Det er stort! Jeg er giret og gleder meg til å ta fatt!

Også Hkeem gleder seg til å jobbe med «Norske Talenter».

– Hvorfor sa jeg ja til denne jobben – det er enkelt, det er min lidenskap, min glede og min egen vei. Å få muligheten til å ta del i det store universet til «Norske Talenter» og dele min erfaring med alle sammen. Det er en ære og en drøm, som jeg lenge har ønsket meg.