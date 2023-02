LYKKELIGE: Thor Haavik og kjæresten Julie Teige. På årets andre dag fridde han til kjæresten og fikk ja.

«Farmen»-presten Thor Haavik forlovet: − Hipp hurra, jeg fikk et JA

Tidligere «Farmen»-deltager og prest Thor Haavik (28) har fridd og fått ja fra kjæresten Julie Teige (23).

– Hipp hurra, jeg fikk et JA.

Det skriver han på Instagram onsdag.

– På årets andre dag ble det frieri på vakre Tysnes, skriver Haavik videre.

I november 2021 viste han frem Julie – hans aller første kjæreste.

– Jeg har sjeldent kjent på forelskesfølelse, så det er fint å ha, skrev Thor Haavik på Instagram

– Tenk at det skal være oss to – i livets gleder, sorger og alt det har å by på! Det blir eventyrlig spennende og selvfølgelig utfordrende. En ting er jeg trygg på: At jeg er skikkelig heldig som får tilbringe livet med deg, fortsetter Haavik på Instagram nå

Haavik gjorde seg bemerket i 2020-sesongen av «Farmen» og i etterkant av deltagelsen uttalte han at han ble oversvømt av frierbrev. Haavik, som var singel, var åpen om at han var «på utkikk» og at han ville «spare seg» til ekteskapet.

FORELSKET: Thor Haavik sier det var vanskelig å ikke bli interessert da han først gang møtte Julie.

– Året kunne ikke startet på en bedre måte, skriver Haavik videre på Instagram nå.

I innlegget beskriver han den store dagen blant annet på denne måten:

«Hentet Julie på morgenen til en planlagt blåtur, som begynte på en gravplass, hvor vi snakket om hva vi ønsket at skulle stå igjen etter oss. Å være der minner om at hver dag er en gave og at vi må bruke tiden godt».