MEN IKKE HELT: Fullstendig ferdig med tv er den gode doktoren ikke.

Dr. Phil ferdig

Etter 21 sesonger er det over for det populære tv-programmet.

– Jeg har vært velsignet med over 25 år i formiddags-tv. Dette har vært et fantastisk kapittel i mitt liv og karriere, men nå beveger jeg meg videre, sa doktoren selv, Phil McGraw i en uttalelse til det amerikanske magasinet People.

I 2018 signerte han en femårs-avtale med tv-stasjonen CBS. Når den går ut nå i 2023, blir det kun repriser å se av Dr. Phil.

Dr. Phil begynte først som et segment i tv-showet til Oprah i 1996, etter at Oprah Winfrey hadde brukt psykologen til å hjelpe henne i en rettssak mot en kjøttprodusent.

Hjelpen var så viktig for henne at hun like godt inviterte ham på sitt eget program, før han fikk sitt helt eget show høsten 2002. De totalt 4000 episodene hans har i snitt hatt to millioner seeere.

– Med dette showet har vi hjulpet tusener av gjester og millioner av seeere med alt fra avhengighetsproblemer og ekteskap til mental velvære og det å oppdra barn, sa McGraw videre til People.

LES: Skandalene rundt Dr. Phil

Dette blir likevel ikke det siste du ser av ham på tv. Det ligger allerede på trappene et nytt, og så langt hemmelig, prosjekt sammen med CBS. Det er planlagt å lanseres neste år. Det skal ifølge uttalelser fra Dr. Phil handle om å hjelpe den amerikanske familien tilbake til sine «kjerneverdier», som han sier.

– Jeg bekymrer meg veldig for den amerikanske familien, sier han.

Ved begynnelsen av coronapandemien ble McGraw kritisert for å kritisere hvordan USA håndterte sykdomsutbruddet. Han mente det var feil å stenge ned landet slik USA og flere andre land valgte å gjøre.

– Vi kommer til å se effektene av dette i år framover, fordi folks liv blir ødelagt, sa han til Fox News.