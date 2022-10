FÅR RIS OG ROS: Bianca Ingrosso.

Blandet mottagelse for Bianca Ingrosso-show: − Snakker helst om seg selv

Den svenske influenceren har gjennomført sin programlederdebut i TV-showet «Bianca», som produseres av Fredrik Skavlans selskap.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Bianca Ingrosso (27) er en av Sveriges største kjendiser, og faller neppe i rang sånn sett nå som hennes eget talkshow er et faktum, på svenske Kanal 5 og Discovery+.

Svenske aviser feller nå sin dom over det første programmet – og meningene er delte.

Göteborgs-Postens kommentator Jan Andersson går ganske hardt til verks. Han roser Ingrosso for å være kameravant og trygg i TV-ruten.

Han tar dog ikke lett på at Ingrosso selv påpeker at hun ikke har journalist- eller programlederbakgrunn, men at hun tross alt er oppvokst i kjendisfamilien Wahlgren/Ingrosso.

«Jammen, da så. Det burde vel holde?», skriver kommentatoren.

Han trekker videre frem at Skavlans talkshow-arvtager i SVT, Carina Bergfeldt, nesten alltid lykkes med å stille sine mest bekymringsløse spørsmål med substans og tyngde.

«Noe Bianca Ingrosso overhodet ikke klarer. Ungdom fortjener også å høre på fornuftige samtaler – også på Kanal 5.»

SAMARBEIDER: Fredrik Skavlans produksjonsselskap Monkberry står bak Bianca Ingrossos nye talkshow. Her er de to avbildet i forbindelse med hans show, i 2019.

Kommentatoren hudfletter den «galopperende hjerteligheten» som ifølge ham skyller over programmet hver gang det kommer en ny gjest.

«Hei! Herregud! Så gøy! Så slå deg ned! Hu h..?! Herregud! Omtrent sånn, eller ganske nøyaktig sånn, høres det ut helt fra starten. Men Agnes og Magnus Uggla er kveldens første gjester, trolig booket for flere måneder siden. Hvorfor late som om de fremstår som en fullstendig overraskelse selv for en måpende Bianca Ingrosso? At de plutselig bare banker på? Jeg forstår ikke.»

Det private er poenget

Aftonbladets kommentator Karolina Fjellborg er mildere stemt, men påpeker at Ingrosso «snakker helst om seg selv», og at hun lager et talkshow for alle som elsker Bianca.

«Et talkshow hvor programlederen er solen gjestene sirkler rundt», mener hun.

Kommentatoren mener at «Skavlan» er et (av flere) eksempler på talkshow hvor det ikke er særlig vanskelig å skille mellom program og programleder.

«Med Bianca Ingrosso er det derimot en helt annen sak. Det lar seg rett og slett ikke gjøre. Kjendisstatusen hennes er blitt et fenomen, et sirkus, et selvspillende piano, der det private – utnyttet like mye av henne selv som av produksjonsselskapene, TV-kanalene, media og selskaper hun håver inn penger fra – er selve poenget. Det personlige varemerket er alt.»

Aftonbladet synes Ingrossos samtaler på TV fungerer bra, men problematiserer blant annet at det nylig har vært bred omtale av programlederens spiseforstyrrelser.

«Hvordan tåler hun det og når vil hun bryte sammen? Det er ikke et spørsmål som sitter godt sammen med lanseringen av et nytt, glitrende talkshow.»

Sammenligner med Letterman

Expressens kommentator Mattias Bergqvist gir for sin del tommel opp til det meste ved showet – både for energien og valg av gjester, og tror at «Bianca» vil gå i mange år så lenge Ingrosso ønsker det selv.

Han bruker den amerikanske talkshow-legenden David Letterman som referanse, men understreker at det er med forbehold.

«Letterman var lenge den beste talkshow-verten fordi han ikke så ut til å bry seg. Han var sarkastisk og nektet lenge å knele ved kjendiskulturens alter», skriver Bergqvist.

«Letterman stilte ofte barnslige og uventede spørsmål, noe som gjorde at svarene var annerledes og noen ganger dypere enn de som var forberedt og forventet. Bianca Ingrosso har en lignende stil.»

Han mener at Ingrosso kan bli bedre så fort hun lærer seg å fange opp og fikse på at praten går tregt og stemningen synker.

«Dette kan bli herlig og koselig om noen uker når programlederen og redaksjonen blir skikkelig varme i trøya.»