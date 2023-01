HYLLES: Freddy Kalas hylles lørdag kveld av sine artistkolleger i andre episode av «Hver gang vi møtes».

Freddy Kalas hedres i «Hver gang vi møtes» – VG triller terningen

Freddy Kalas (32) er hovedpersonen i sesongens andre episode av «Hver gang vi møtes». VG anmelder låt for låt.

Fredrik Auke, bedre kjent under artistnavnet Freddy Kalas, slo for alvor gjennom i 2014 etter partyhiten «Pinne for landet».

Siden den tid har han hatt hits som «Jovial» og «Feel Da Rush». I kveld skal han hedres av kollegene, og åpner også opp om en tøff tid.

Freddy Kalas: − Livet har ikke bare vært en fest

Sammen med Bjørn Eidsvåg, Emma Steinbakken, Karoline Krüger, Kristian Kristensen, Ingebjørg Bratland og Kaleb Isaac Ghebreiesus – Isah, utgjør han høstens artistgruppe i «Hver Gang Vi Møtes». Forrige lørdag var det Bjørn Eidsvåg som ble hedret av de andre artistene.

VGs anmelder Tor Martin Bøe triller terningen på kveldens tolkninger av Freddy Kalas’ låter. Du kan også trille terningen. Gi ditt terningkast lenger ned i saken.

– Jeg er veldig spent. Jeg har gruet meg litt, jeg har det, sier Freddy Kalas om å få oppmerksomheten i episoden.

Utover i programmet tar han til tårene når han snakker om kjendisstatusen og skillet mellom «Freddy» og «Fredrik».

– Du kan ikke konstant være i den sonen. Den boblen. For til slutt kan det sprekke og gå dårlig, og det gjorde det med meg, sakte men sikkert, sier han.

Ingebjørg Bratland er først ute til å tolke Kalas’ låt «Pinne for landet».

HEDRES: Artistkolleger skal hedre Freddy Kalas i andre episode av «Hver gang vi møtes» ved å tolke hans låter.