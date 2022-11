Cathrine Fossum har rollen som forræder i «Forræder – iblant oss».

Knekker sammen i «Forræder»: − Veldig emosjonelt

Cathrine Fossum må tvinge en lojal til å bli forræder – og det blir tårevått. NB! Spoileradvarsel.

– Jeg fikk faktisk gåsehud og tårer i øynene da jeg så det selv, sier TV 2-programleder Cathrine Fossum (44) om da hennes nye forræder-kollega kom inn i rommet.

– Men jeg veldig glad for at jeg tok det valget, og der ble jeg om mulig enda mer sikker.

Fredag kveld går niende og nest siste episode av «Forræder – iblant oss» på TV 2.

Etter youtuber Jonas Lihaug (33), som var forræder, røk ut i forrige episode, må Fossum tvinge en av de lojale til å bli forræder.

Info Hva er «Forræder – i blant oss»? Realityserie på TV 2

20 kjendiser ankommer et gods i Sandefjord. Programleder Mads Hansen ønsker dem velkommen. De skal spille et spill, en «psykologisk selskapslek», som har mye til felles med videospillet « Among Us » (og litt med «Muldvarpen»).

17 spillere forblir «lojale». Men tre av de 20 får tilbud om å bli «forrædere». Femtekolonnistene oppnår visse fordeler som følge av sviket. De kan i noen grad styre spillets gang, og får anledning til å fraternisere og diskutere seg imellom. Men de lever farlig. De lojales viktigste oppgave er å røyke dem ut og sende dem hjem. Forklaring fra anmeldelsen av programmet. Les den HER. Vis mer

Hun velger Karina Hollekim (46), noe Hollekim tar veldig tungt – før hun vet at det er Fossum som er forræder.

– Jeg tror det er vanskelig å sette seg inn i hvor tøff den overgangen er. Det er ingenting jeg ønsket mindre, dette kom rett etter vi har avslørt en forræder (Jonas Lihaug red.anm.), og jeg er så glad og lykkelig – jeg lever i et rusøyeblikk og er så høyt oppe som jeg klarer å være før jeg får dette brevet. Fallhøyden er enorm, sier Hollekim.

– Det å bli tvunget til motstanderen – de du har kjempet mot – fokuset handlet ikke lenger om å vinne, men å avsløre forræderne, og det var det som var oppgaven som trigget oss hver eneste dag.

Karina Hollekim knekker sammen når hun blir tvunget til å bli forræder i TV 2-programmet «Forræder – iblant oss».

VG skriver nedover i artikkelen hvem som blir forvist i rådssalen. Ikke les videre om du ikke vil vite hvem det er.

Da Hollekim åpner brevet om at hun må bli forræder, knekker hun sammen på skjermen. Deretter skal hun møte sin nye medsammensvorne.

– Jeg er så overbevist om at det er Sander (Sander Austad Dale red.anm.) jeg skal møte, at han er forræder. Og jeg husker at jeg kommer inn og setter meg ned, og det første jeg ser er ringene Cathrine har på hånden sin, så tenker jeg det er rart at jeg ikke har sett at Sander har gått med sånne ringer. Det første jeg ser når Cathrine tar av seg denne hetten, er jo et par sminkede øyne, og det ringer fortsatt ingen bjeller!

– Det tar lang tid før jeg skjønner det. Hun har lurt meg så til de grader! Aller første følelsen jeg kjente på da var vel, eh, ærefrykt? En respekt – en sånn beundring av hvilken fantastisk jobb hun har gjort som forræder. Jeg har ikke hatt den minste mistanke. Jeg får en sånn wow-følelse over meg over jobben hun gjort, sier Hollekim om situasjonen.

Karina Hollekim og Cathrine Fossum blir forrædere sammen i nest siste episode av «Forræder», og det blir tårevått.

– Gjorde det situasjonen bedre at det var Cathrine som satt der?

– Ingen tvil! I det jeg skjønte at jeg ble tvunget over og (i min tro) at det var Sander, var min største frykt å skulle møte Cathrine til frokost dagen etter ut fra min nye rolle og måtte lyve for henne. Så når jeg skjønner at det er henne – ikke bare blir jeg lettet over at jeg skal slippe å lyve, men da begynner jeg også å glede meg.

– Emosjonelt

Og så bryter de to ut i gråt. Fossum forteller at det hun hadde gruet seg mest til, var å avsløre for Hollekim at hun var forræder, og at hun var redd for at hun skulle bli skuffet og litt sur.

– Det var veldig mange følelser på det tidspunktet. Det bekrefter også det jeg kjente på – at vi hadde et godt bånd mellom oss. Det oppstår jo ekte gode relasjoner i en kunstig setting. Jeg var så, før hun kom inn der, så nervøs at jeg neste ikke klarer å gjenkalle den følelsen, sier Fossum, og fortsetter:

– Det var veldig emosjonelt.

Men nå skal de ha det gøy. Det sier begge to da VG ringer.

– Karina sa i episoden «dere aner ikke hva som kommer til å treffe dere» eller noe sånt. Da kom konkurranseinstinktet altså. Jeg har aldri vært mer skjerpet, og aldri vært nærmere å vinne noe i hele mitt liv, og sammen med Karina fikk jeg en sånn følelse at nå skal vi bare kjøre på, sier Fossum.

Blir forvist

Sander «Randulle» Dale (24), en av Norges største youtubere, kommer dårligst ut i rådssalen da de lojale nok en gang skal prøve å stemme ut en forræder. Dessverre for dem blir det skivebom, da det står mellom Christoffer «Chris» Robin Omdahl og Dale – som begge er lojale.

Dale får flest stemmer og må forlate programmet.

– Jeg synes egentlig det var litt gøy å ryke på det tidspunktet jeg hahaha, litt fordi jeg fikk full oversikt over salen når jeg dro og fordi jeg fikk liksom sagt meg ferdig på en måte. Et verdig punktum og deilig å kjenne på at jeg måtte bli forvist og ikke eliminert for å ryke ut fra spillet. Både jeg og Chris var ekstremt slitne på tidspunktet, og jeg tror oppriktig ingen av oss virkelig trodde helt på at den andre var forræder, skriver Dale i en SMS til VG.

Han angrer litt på at han ikke fikk jobbet litt ekstra mot Karina Hollekim, som han var ganske sikker på at hadde blitt tvunget over som forræder.

– Men fullt fortjent at Chris kom seg videre, han har stått på som en kriger gjennom hele sesongen og argumenterer som en helt. Var egentlig på tide at jeg måtte pakke sekken å reise hjem, har vært hårfin overlevelse litt for mange ganger nå. Fornøyd over å være lojal helt til dødlinjen, om noen klarer å være «mer» lojal i potensielle nye sesonger blir jeg imponert.