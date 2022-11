DOMMERE: F.v.: David Walliams, Simon Cowell, Amanda Holden og Alesha Dixon, her i London i 2020.

«Britain’s Got Talent»-dommer David Walliams snakket grovt om deltagere – nå beklager han

Talentdommer David Walliams (51) snakket «i smug» svært nedsettende om to deltagere i 2020. Først nå har dette lekket ut.

The Guardian, The Independent og andre britiske medier omtaler hendelsen, som angivelig havnet på lydopptak under en audition-innspilling i London Palladium.

TV-kanalen ITV pleier ofte å ta opp lyden fra dommerpanelet etter at deltagerne har forlatt rommet. Deretter blir det vurdert om lydopptakene skal brukes på TV.

Kommet frem nå

David Walliams, en av fire dommere i veletablerte «Britain’s Got Talent», kommenterte to deltagere overfor de andre dommerne.

Men kommentarene fra Walliams ble ikke brukt på TV. De har også gått offentligheten hus forbi – frem til nå.

The Guardian skriver at de har sett utskrift av transkriberinger fra den aktuelle episoden, der både en mannlig og kvinnelig deltager fikk passet påskrevet – og vel så det.

Mannen var oppe i årene og gikk ikke gikk videre i konkurransen. Da han hadde forlatt rommet, skal Walliams ha brukt ordet «fitte» om deltageren – tre ganger.

TV-KJENDIS: David Walliams.

I det andre tilfellet, men den kvinnelige deltageren, skal Williams etterpå ha sagt at: «Hun er som den litt kjedelige jenta som du møter på pub, og som tror du vil knulle henne, men du vil ikke det».

Walliams dro kommentarene om kvinnen også enda lenger enn som så.

De to deltagerne er ikke navngitt i mediene.

Sier han er lei seg

Etter at kommentarene nå har lekket ut, legger Walliams seg langflat.

«Jeg ønsker å beklage overfor personene jeg kommenterte på en respektløs måte under pausene i innspillingen av «Britain’s Got Talent» i 2022», sier han i en skriftlig uttalelse til britiske medier, deriblant The Guardian og Sky News.

Walliams presiserer at selv om uttalelsene var ment å være «private mellom venner», så innser han at de var «upassende».

«Uansett, så er jeg lei meg», sier han.

TV-dommeren opplyser i tillegg at TV-kanalen har «større forventninger til profesjonell opptreden i fremtiden».

Produksjonen: – Tillater ikke sånt

The Guardian opplyser om at de har gjennomgått transkriberinger fra tre episoder, og at det kun var disse to hendelsene med Walliams i sentrum i én episode, som var krenkende.

En talsperson for produksjonsselskapet Cowell og Syco Entertainment sier til avisen at Simon Cowell (63) – dommersjef og mannen bak TV-konseptet – ikke fikk med seg kommentarene fra kollegaen.

«Britain’s Got Talent» er et familieprogram, og vi tillater ikke sånt språk», lyder det fra talspersonen.

Les også Husker du? Mel B rasende på Simon Cowell: Stormet av scenen Nyseparerte Melanie Brown (42) så rødt da Simon Cowell (57) på direkten i «America's Got Talent» fleipet om…

En representant for ITV sier også til avisen at hensynet til deltagere i kanalens programmer veier svært tungt.

«Vi står ikke inne for språket som er presentert i disse anklagene, og vi har snakket med produsentene», sier vedkommende.

David Walliams er også en kjent komiker, skuespiller og forfatter. I 2017 ble han hedret med den britiske Imperieordenen OBE, Order of the British Empire, for sin innsats innen kunst og veldedighet.

Her er noen tilbakeblikk på mer heldige innslag i «Britain’s Got Talent» – se VGTV: