ÅPNER SEG: Adam Pålsson forteller utdypende om hvordan han opplevde dramaet i Stockholm på nyåret. Foto: / Aftonbladet / IBL Bildbyrå

Svensk TV-stjerne om politidrama: – Tenkte at nå dør jeg

Omsider snakker Adam Pålsson (31) om panikken som oppsto da politiet misforsto en TV-innspilling og trodde han var en farlig pistolmann.

Nå nettopp

Hendelsen skjedde i februar i år. Politiet rykket ut med tre biler og blålys og avbrøt det de trodde var en alvorlig våpensituasjon i Stockholm. I virkeligheten var det skuespiller Adam Pålsson de la i asfalten.

Pålsson og et filmteam var i full sving med innspillingen av SVT-thrilleren «Innan vi dör», men politiet skjønte ikke at de rykket ut til en TV-produksjon.

Vettskremt

Skuespilleren har ikke uttalt seg om den traumatiske opplevelsen tidligere, men nå forteller han i radiopodkasten «Sommar i P1» at han ble livredd da seks politifolk plutselig stormet settet.

Han forteller hvordan de gikk mot ham med stive blikk og hendene på sine tjenestevåpen før de skrek mot han at han skulle slippe sitt eget våpen. 31-åringen beskriver hva han følte da alle politimennene rettet sine våpen mot ham – på kloss hold.

– Tiden opphørte. Jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg trodde jeg skulle besvime, forteller han i podkasten, som også er omtalt i svenske Aftonbladet.

Pålsson hadde selv en pistolreplika i lommen. Han hadde lagt den der da han så at politiet nærmet seg. Skuespilleren skjønte at noe ikke gikk etter planen.

Etter at han hadde slengt fra seg pistolkopien, ble Pålsson slengt i bakken.

– Jeg tenkte at nå dør jeg, erindrer 31-åringen, kjent også for «Tørk aldri tårer uten hansker», «Broen» og den svenske versjonen av «Helt Perfekt».

Brast i gråt

Mens dramaet påsto rakk Pålsson også å tenke på kjæresten og deres to barn og frykten for ikke å se dem igjen. Da alt var oppklart, kom en ny reaksjon, og han forteller at han satt seg ned og bare gråt.

Han forteller at tanken også underveis i dramatikken rakk å streife innom den tragiske hendelsen i fjor, der svensk politi i samme bydel skjøt og drepte en 20 år gammel mann med Downs syndrom, fordi de trodde lekepistolen han bar var ekte.

Hadde fått godkjenning

TV-innspillingen i februar var på forhånd klarert med myndighetene. Området skal også ha vært merket med avsperring i forbindelse med filminnspilling. Likevel var ikke politiet i byen forberedt på at Pålsson skulle løpe rundt i gatene i Vasastan med pistol.

Politiet rykket ut etter tips om at det var en pistolmann i gatene.

– Det ble en marerittsituasjon for alle de involverte, uttalte politisjef Thomas Sundh etter hendelsen.

Pålsson er aktuell i andre sesong av «Innan vi dör», en rolle han også har høstet den ettertraktede Kristallen-prisen for.

Publisert: 28.07.19 kl. 09:14

