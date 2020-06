INGEN KONTAKT: Det har ikke vært noen kontakt mellom Telia og TV 2 i helgen opplyser Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia til VG. Til høyre Sarah Willand, kommunikasjonsdirektør i TV 2. Foto: Telia og TV 2

Fortsatt steile fronter mellom Telia og TV 2

Mandag var det fortsatt ingen løsning i sikte for de nesten 500.000 Get-seerne som har vært uten TV 2s kanaler siden forrige helg. Det har ikke vært kontakt mellom partene denne helgen etter at konflikten tilspisset seg ytterligere på fredag.

Siden forhandlingsbruddet har situasjonen virket svært anstrengt. Fredag kveld tilspisset konflikten seg ytterligere etter at Telia svarte TV 2 at de mener det vil være til kundenes beste at de inngår en avtale basert på dagens prisnivå med et noe lengre tidsperspektiv enn hva TV 2 foreslo onsdag.

– Vi vil at Telia/Get skrur på TV 2-kanalene igjen – det er det bare de som kan. På den måten kan partene bli enige – uten at det går utover seerne. Telias utspill på fredag kunne se ut som de også ville fortsette avtalen som i dag. Det viste seg bare å være nok et forhandlingsutspill, sier TV 2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand til VG mandag.

– Det er en helt absurd uttalelse og det virker som det er full strid i TV2-huset. Hvis det er slik at Get bare kan starte å sende TV2 igjen, basert på avtalen vi hadde, så gjerne det. Men da skjønner jeg ikke hvorfor TV2-ledelsen krevde at vi måtte betale vanvittig mange millioner mer for å sende TV2, skriver Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia i en e-post til VG mandag ettermiddag.

Han skriver videre at hvis det er slik at TV2 ikke krever mer penger likevel, så er jo det fint.

– Men da hadde det vært en fordel at det ble formidlet i forhandlingene og ikke bare i VG. Det er virkelig synd at TV2 har utsatt TV-seerne og våre kunder for dette spillet. Jeg foreslår nå at man begynner å puste med magen og bestemmer seg for hva man egentlig mener, skriver Henning Lunde.

På VGs spørsmål mandag morgen om hvordan Telia nå jobber i forhold til kontakten med TV 2, svarer Henning Lunde følgende på SMS:

– Vi venter på tilbakemelding fra TV 2.

– Betyr det at det ikke har vært kontakt mellom dere og TV 2 i løpet av helgen?

– Det er korrekt, opplyser Lunde.

Sarah Willand sier til VG at TV 2 selvfølgelig skal svare Telia på tilbudet som kom på fredag.

– Vi ønsker å oppføre oss på en ordentlig og seriøs måte, sier Willand videre.

I en e-post til VG fredag skrev Henning Lunde og Telia:

– Vi har i dag meddelt til TV2 at det vil være til kundenes beste at vi inngår en avtale basert på dagens prisnivå med et noe lengre tidsperspektiv enn hva TV2 foreslo. Det vil gjøre at kundene våre igjen kan se på TV2s kanaler samtidig som partene kan snakke videre for å finne frem til en varig langsiktig løsning. Vi håper at TV2 synes dette er et bra forslag.

I den samme -e-posten begrunnet Lunde Telias standpunkt på denne måten:

– Hovedårsaken til at vi mener seks måneders forlengelse – slik TV2 foreslo for et par dager siden – blir for kort tid, er at avstanden mellom partene har vært for stor i forhandlingene. Ved en kort forlengelse risikerer kundene våre at en ny konflikt kan oppstå om kort tid, og det er ingen tjent med. En noe lengre periode bør kunne gi begge parter ro til å komme frem til en god og fremtidsrettet avtale ved neste korsvei, uten at kundene blir skadelidende i mellomtiden.

Men det TV 2 syntes ikke dette var et godt forslag

– Det var helt uforståelig for oss at Telia ikke kunne gå med på det. Seks måneder burde vært mer enn nok til å komme frem til en avtale, sier Willand.

Stridens kjerne ligger i at TV 2 mener Telia bør være med på «spleiselaget» om å produsere norsk innhold, mens Telia på sin side hevder at TV 2 allerede har doblet inntektene fra distributører de siste fire årene og har håvet mer inn allerede i år.

Like før forhandlingene brøt sammen skrev bransjeavisen Kampanje at det skilte så mye som 200 millioner kroner mellom partene, uten at de ønsker å bekrefte dette overfor VG da.

TELIA TAPER: – Det er Telia/Get som taper mest på konflikten med TV 2 – det er de som har kunder som ikke får det de betaler for, sier kommunikasjonsrådgiver Arne-Inge Christophersen. Foto: Knut Erik Knudsen

– Denne situasjonen skaper mye frustrasjon og usikkerhet hos våre seere, sier Sarah Willand.

Henning Lund fortalte til VG i forrige uke at Telia på sin side opplever et stort engasjement og støtte fra Get-kundene.

– Det er kundene våre dette handler om. Brorparten bor i borettslag og sameier og de sender oss uoppfordret støtte på e-poster, sms og kommenterer i sosiale medier og under artikler i mediene. De aller fleste er positive til at vi kjemper for at de ikke skal måtte betale mye mer for mindre innhold. Det er jo kundene våre som over tid velger å se mindre og mindre på TV2-kanalene. Det er de som ser at stadig flere programmer og serier blir flyttet fra hovedkanalen over på betalingstjenesten Sumo, og de kan ikke forstå at de da skal betale mer i fremtiden for de lineære kanalene, sa Lunde.

MYE STØY: –Er ikke denne konflikten løst innen Premier League-start , vil det garantert utløse mye støy i sosiale medier, mener TV-sjef Morten Wiberg i Carat. Foto: Nick Potts / PA Wire

– Det er Telia/Get som taper mest på konflikten med TV 2 – det er de som har kunder som ikke får det de betaler for. Mange føler at denne konflikten tar ikke Telia/Get på vegne av dem og de vil selvfølgelig kreve å bli kompensert for svarte TV 2-skjermer.

Det sier kommunikasjonsrådgiver og partner i marketing- og kommunikasjonsbyrået Hausmann, Arne-Inge Christophersen, til VG.

– I en slik situasjon kan mange og særlig yngre brukere fort stille seg spørsmålet hva skal vi egentlig med denne Get-boksen. Det kan være like greit å skaffe seg for eksempel Appel-TV og bruke appene der. Jeg tror at Telia lett kan komme til å skyte seg selv i foten her. Men samtidig har jo også TV 2 et ansvar for situasjonen som har oppstått, fortsetter Christophersen.

TV-sjef Morten Wiberg i Carat mener at i utgangspunktet er ikke denne konflikten den største katastrofen for TV 2. Han påpeker at den kommer på et tidspunkt hvor det er lavsesong og TV 2 har ikke problemer med å levere til sine annonsører. Men denne uken er det endelig Premier League-start

–Er ikke denne konflikten løst innen da, vil det garantert utløse mye støy i sosiale medier, sier Wiberg.

Publisert: 08.06.20 kl. 22:32

