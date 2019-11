KJENDISPAR: Emil Hegle Svendsen og Samantha Skogrand på «Mesternes mester»-treff i Oslo tirsdag. Foto: CATHERINE GONSHOLT IGHANIAN

Emil Hegle Svendsen: – Tøft å reise fra familien

Emil Hegle Svendsen (34) måtte gå noen runder med egen samvittighet før han sa ja til «Mesternes mester».

Da skiskytteren la opp som toppidrettsutøver i fjor, sto det ikke øverst på listen hans å være med i reality-TV. I stedet sto tid med kjæreste, familie og venner på agendaen.

Mye har skjedd siden da. Ikke minst har Svendsen og samboeren, Radio 1-programleder Samantha Skogrand (30), blitt foreldre til lille Magnus på snart ett år. Derfor satt det langt inne for 34-åringen å si ja til en tre uker lang TV-innspilling i Kroatia. I fjor takket han nei til samme tilbud.

– Men «Mesternes mester» er en populær feelgood-reality, så det ville være dumt å fortsette å si nei til det, sier han når VG treffer ham og samboeren på pressetreff i Oslo tirsdag.

DELTAGERNE: Magnus Moan, Emil Hegle Svendsen, Madeleine Enersen Hellerød, Ingvill Måkestad Bovim, Eirik Verås Larsen. Kari Mette Johansen, Vidar Riseth, Margaret Knutson Aase, Odd-Bjørn Hjelmeset og Kjersti Buaas. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

I serien, som får premiere 1. januar, forklarer Svendsen til rivalene at det var et bevisst valg fra hans side å vente med å få barn til etter at han hadde lagt opp, fordi «samvittigheten ikke hadde tillatt å reise fra en liten unge».

– Det var tøft å reise fra familien til Kroatia også, spesielt med en så liten baby. Han var bare syv måneder da. Samantha ville at jeg skulle si ja, men jeg visste at det ville bli krevende for henne å passe på sønnen vår tre uker alene. Så det var en kamp med samvittigheten. Det at hun strakte seg så langt for meg, gjør at jeg har lyst til å strekke meg langt for henne, sier Sendsen.

– Det var godt å høre, skyter Skogrand inn, og forklarer at samboeren sendte meldinger hjem hver dag.

– Emil er så samvittighetsfull. Det skal ingenting til før han får dårlig samvittighet.

Hun røper at hun og sønnen tok en svipptur tur til Kroatia under innspillingen.

– Da så jeg hvor godt Emil trivdes. Jeg har ikke opplevd ham så glad og giret på lenge, sier Skogrand og legger til:

– Det er jo nå han skal utforske verden. Emil har hverken jobbet eller studert, alt det som normale mennesker gjør, om man kan si det sånn. Det er viktig for meg at han får lov til det nå.

PÅ PLASS: Alle deltagerne i Kroatia. Foto: Stipe Surac, Rubicon TV/NRK

Alle deltagerne i «Mesternes mester»: Ingvill Måkestad Bovim (38), friidrett

Kjersti Buaas (37), snowboard

Madeleine Enersen Hellerød (24), disko/freestyle-dans

Odd-Bjørn Hjelmeset (47), langrenn

Kari Mette Johansen (40), håndball

Eirik Verås Larsen (43), padling

Magnus Moan (36), kombinert

Vidar Riseth (47), fotball

Emil Hegle Svendsen (34), skiskyting

Margaret Knutson Aase (31), jiu-jitsu

Svendsen studerer til bachelorgrad i entreprenørskap, og nylig ble det klart at han blir skiskytterkommentator på NRK. Han gleder seg veldig til det siste.

– Jeg har på følelsen at jeg kan greie det ganske bra, men jeg vet jo ikke. Jeg er opptatt av at skiskyting skal være et bra produkt, og at vi fortsatt skal være populære. Derfor føler jeg at jeg har et ansvar for å bidra.

Idrettshelten tror det blir lettere å kombinere en slik jobb med å være småbarnspappa.

– Det blir litt reising, men mye skjer fra studio i Oslo, som bare ligger fem minutter unna der vi bor.

Kjærestetid har det ikke blitt mye av etter at de ble foreldre. «Mesternes mester»-festen er et sjeldent unntak.

– Men nå sover vi bedre på nettene, og alt er mer stabilt, så nå føler jeg at vi kan kose oss sammen igjen. Vi starter i kveld, smiler Svendsen.

Om bryllup

Det var på denne tiden for tre år siden at han og Skogrand forlovet seg. På spørsmål om bryllup svarer paret at «noe må skje snart».

– Vi skal ikke si at det er nå eller aldri, men hvis vi ikke gjør noe snart, så går det ti år til. Så vi vurderer, sier Skogrand, tidligere sportsanker på TV 2.

Men før det blir giftermål skal altså Svendsen konkurrere mot andre idrettshelter på tvers av grener i beste sendetid. Trønderen er fra før en av Norges aller mest meritterte utøvere. Han har vunnet fire OL-gull, tre OL-sølv og en OL-bronse. I tillegg kan han skilte med 12 VM-gull, seks VM-sølv og tre VM-bronser.

Den firedoble olympiske mesteren innrømmer at det ligger prestisje i å komme langt i «Mesternes mester».

– Ja, selvsagt. Men for oss utøverne er det viktigst å være med så lenge som mulig fordi det er så artig.

Følelser og tårer blir det også når idrettsstjernene skal i sving. Svendsen står uansett inne for alt som vises på skjermen.

– Men jeg er redd det blir litt flaut. Det er bare sånn jeg er. Jeg er aldri helt komfortabel med å se meg selv på TV og høre min egen stemme.

Publisert: 19.11.19 kl. 22:33

