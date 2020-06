KONFLIKT MED TELIA: TV 2 og distributøren Telia har ikke lykkes å finne en enighet om en ny avtale. Derfor får alle Get-kunder svart skjerm når de ser på TV 2. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

TV 2-direktør om Telia-forhandlingene: – Dette kan ta lang tid

Mens Telia mener det er bevegelser i de betente forhandlingene med TV 2, ruster allmennkringkasteren seg for en langvarig dragkamp.

– Vi opplever at Telia har vært opportunistiske i denne forhandlingen, ettersom viktige hendelser som fotball-EM og Tour de France ble utsatt. Vi er fortsatt veldig langt fra hverandre, og jeg tror dette kan ta lang tid, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand, til VG.

Det er nå tre kvart døgn siden forhandlingene mellom kanalen og distributøren Get, eid av Telia, gikk fullstendig i stå på slutten av pinsehelgen. Dermed har ingen av de 480 000 Get-kundene tilgang på TV 2s kanaler.

Og skal vi tro Willand i TV 2, kan det bli mer enn en kortvarig situasjon.

– Ingenting av dette har vi opplevd før, vi har aldri vært «av» med hovedkanalen før. De forlanger å betale lavere pris, og få mer innhold. Det siste året har Telia bevist at dette er en bevisst strategi for deres del, å legge opp til konflikter, sier Willand, og viser til blant annet distributørens forhandlingssammenbrudd med TV Norge tidligere i år.

STÅLSETTER SEG: Organisasjon- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 er forberedt på en langvarig forhandling med Telia. Foto: Breistein, Emil Weatherhead / NTB scanpix

Stridens kjerne

Bransjeavisen Kampanje hevder at det skiller så mye som 200 millioner kroner mellom partene, uten at de ønsker å bekrefte dette overfor VG. Willand ønsker heller ikke gå inn på hvor mye kanalen taper på ikke å være synlig hos Gets én million seere.

Stridens kjerne ligger i at TV 2 mener Telia bør være med på «spleiselaget» om å produsere norsk innhold, mens Telia på sin side hevder at TV 2 allerede har doblet inntektene fra distributører de siste fire årene og har håvet mer inn allerede i år.

Telia mener at TV 2 ikke kan be om nok en lønnsøkning så kort etter den forrige - TV 2 har analogien om at Telia vil at «postmannen skal stikke av med alle pengene».

Konspiratorisk

Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia opplyser at det har vært «bevegelser» i forhandlingene, og at de nå venter på et svar fra TV 2 på deres seneste tilbud - som formelt ble bekreftet litt over halv ett natt til mandag.

– Det har vært litt bevegelser, og begge parter har vist at man kan bevege seg litt nærmere hverandre. Begge parter trenger å omstille seg litt etter bruddet. Hvis vi hadde akseptert TV 2s tilbud, ville det betydd en ekstrem prisøkning. Det kan vi ikke sitte å se på, sier Lunde.

Fra hans perspektiv har Telia vært konstruktive i dialogen med TV 2, og hevder at ingen er tjent med at de ikke finner en løsning på konflikten. Han er imidlertid ikke med på at de har vært opportunister i forhandlingene.

– Det blir veldig konspiratorisk å hevde det. Den avtalen som gikk ut ved midnatt søndag ble underskrevet for flere år siden, og du skulle ha vært en god spåmann for å forutse at verden skulle se ut som den gjør nå for fire år siden, sier Lunde, og legger til at «brudd er det siste vi ønsket oss».

