TV-serie-anmeldelse «Normal People»: Stormfulle høyder

Frem med lommetørklærne. Her skal det gråtes.

«Normal People» / «Alle andre»

Amerikansk/britisk romantisk drama i 12 deler, premiere på NRK TV 4. juni. Går også på SVT1.

Manus: Sally Rooney, Alice Birch, Mark O’Rowe, basert på Sally Rooneys roman «Alle andre»

Regi: Lenny Abrahamson, Hettie Macdonald

Med: Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal, Sarah Greene, Aoife Hinds, Frank Blake, Aislín McGuckin

Marianne (Edgar-Jones) er mislikt på skolen. Det er fordi hun er rik i et miljø dominert av elever fra arbeiderklassen. Men ikke bare derfor. Hun er også lynende smart; frekk, avvisende og enormt stor i kjeften.

Connell (Mescal) er sjenert-men-omgjengelig, populær, atletisk og har litterære ambisjoner. Moren hans, Lorraine (Greene), har oppdratt ham på egen hånd og jobber som vaskehjelp hos Mariannes familie.

POPULÆR ATLET: Paul Mescal i «Normal People». Foto: BBC / Hulu / NRK

Både Connell og Marianne er intelligente og følsomme, kanskje endog briljante unge mennesker. De sender hverandre lange blikk, og finner hverandre i et slags paradoksalt utenforskap. Blir akutt forelskede.

De velger å holde forholdet hemmelig. Klasseaspektet – og de uskrevne, men «selvsagte» sosiale kodene som følger med – er sentrale i så måte.

Det at Marianne er så antisosial, og Connell så klønete, er også en del av bildet. Hva skal folk si? Det barske vennene hans, for eksempel, som kaller Marianne en «stygg, flatbrystet tispe»?

De har ikke akkurat uforpliktende sex, Marianne og Connell. De har dyp og meningsfull sjelevenn-sex. Den er ekstremt intim fra første møte.

Det er ikke til å ta feil av: Disse menneskene bør og må og skal og være sammen. Men så enkelt og greit skal det selvfølgelig ikke være.

MILLENNIUMSBLUES: Daisy Edgar-Jones i «Normal People». Foto: BBC / Hulu / NRK

Marianne kommer fra et kaldt, ødelagt hjem. Broren hennes er oppspist av raseri, og kjærlighetslivet hennes skal med tiden preges av familiebakgrunnen.

Connell sliter med følelsen av at han har forrådt sin klasse. Maktbalansen mellom ham og Marianne forrykkes stadig. Da begge kommer inn på prestisjetunge Trinity College i Dublin, blomstrer hun. Han er innledningsvis som fortapt. Det er ikke hans verden, dette.

Uansett hvor smarte de er, kan ikke Marianne og Connell mer enn andre om kjærlighet. De kan snakke om de store spørsmålene. Men ikke de små – det som handler om de to.

Det blir forferdelige misforståelser, den ene mer unødvendig enn den andre. Disse koster dem år. De går fra hverandre og finner tilbake til hverandre. Prøver å «bare være venner» og «treffe andre». Slik skal det fortsette.

DET SOM IKKE SIES: Paul Mescal og Daisy Edgar-Jones i «Normal People». Foto: BBC / Hulu / NRK

Ingen gjør sindig lidelse på en like populær måte som irene. Og ingen gjør paradegrenen bedre i øyeblikket, enn Sally Rooney. Som med sin roman nummer to, «Alle andre» (engelsk: «Normal People»), skrev det som kan bli stående som den definitive romansen for den såkalte millenniumsgenerasjonen (folk som var unge rundt tusenårsskiftet).

TV-serieversjonen av denne romanen kommer ikke til å være alles kopp te. I særdeleshet ikke den til kommentarfeltkrigere i 40- og 50-årene som liker å gjøre seg festlige på bekostning av nettopp denne generasjonen:

De er jo så følsomme, stakkars, så sensitive som snøfnugg! Hvordan i all verden skal de takle de mange skuffelsene som livet har i vente for dem?

HIMMELSKE DAGER: Paul Mescal og Daisy Edgar-Jones i «Normal People». Foto: BBC / Hulu / NRK

Denne «advarselen» kan alle andre, som hever seg over eller ignorerer slikt, trygt ta som en anbefaling. Om det først skal millenniumiseres, skal det godt gjøres å gjøre det bedre enn her.

Ja visst blir det mye fomling og mumling, mye «I’m sorry» og «are you all right?». Visst kan det være enerverende å iaktta disse menneskene trippe rundt hverandre, og – i sin iver etter å ikke gjøre livet vanskelig eller si noe galt – ende opp med å gjøre alt mye vanskeligere enn det kunne og burde vært.

Det er fullt mulig å irritere seg grønn over Connell der han kommer med lua i hånda, så tafatt og fåmælt. Han klarer ikke vise kjærlighet offentlig, stakkar, klarer ikke be om hjelp når han trenger det, klarer nesten ikke si noe, enda så flink vi blir fortalt at han er til å uttrykke seg skriftlig.

Da må man huske at begge disse menneskene – av og til, og av forskjellige årsaker – føler seg strandede, på grensen til verdiløse.

SLUKKET SKOLELYS: Paul Mescal i «Normal People». Foto: BBC / Hulu / NRK

En skal tåle mye høydramatisk hjerte og smerte for å få fullt utbytte av «Normal People». Men den som gjør, bør. For denne romansen er den mest oppslukende jeg har sett i en TV-serie på mange år.

En blir fullstendig opphengt i at disse menneskene, som fortjener hverandre og trenger hverandre, skal finne ut av det og få hverandre.

På sitt beste er det som å bli forelsket selv, eller huske hvordan det føltes. Man blir nesten like investert i Marianne og Connells erfaringer som man er i sine egne. Undertegnede er overhodet ingen binger. Men jeg binget denne.

Svakheter? Jo da. Den største er den plagsomme bruken av aproposmusikk av typen «følsom singer/songwriter», som skal innprente oss hva karakterene til enhver til føler og tenker – etter at vi har skjønt hva det er de tenker og føler. Sluttet de ikke med dette kløneriet på slutten av nittitallet?

En annen ting er at serien ikke helt klarer, eller tar seg tid til, å forklare oss hva det er som er så begavet med disse menneskene. Den nøyer seg stort sett med å postulere det.

RØDGLØDENDE ROMANSE: Daisy Edgar-Jones og Paul Mescal i «Normal People». Foto: BBC / Hulu / NRK

Det kan vel også – om man må – anføres at de tallrike sexscenene blir monotone, og at de hele veien er svulstige: Softcoreporno for neglebitere. Sex er aldri bare digg for disse to; det er noe mer verdig og opphøyd.

Det er høystemt og selvhøytidelig, høy- og melodramatisk, dirrende emosjonelt og selvpiskende lidenskapelig. Som sagt: Enkelte kommer til å fnyse av denne serien.

Men de som vil elske den, og vi er flere, vil gråte salte tårer. Og tenke at «Normal People» er en av de mest inntil dånedimpen rødglødende romantiske TV-seriene som noen gang er laget.

Anmelderen har sett hele serien.

