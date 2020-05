«Skam»-skuespiller med i «Paradise Hotel»

Mohamed «Simo» Elh'Babi (22) sjekker inn i den trettende sesongen av reality-programmet. Disse er med i høstens sesong.

Samtidig som den tolvte sesong av «Paradise Hotel» ble avsluttet, slapp TV3 tre av deltagerne i høstens sesong.

I år valgte kanalen å spille inn to sesonger i starten av året. Årets sesonger er kortere enn før, og følger samme oppsett som serien i resten av Norden. TV3 rakk derfor innspilling før verden ble corona-stengt.

Sesong 13 har premiere etter sommeren.

I den nye sesongen så har et kjent fjes sjekket inn i luksuriøse Villa Careyes Sol de Occidente Castle i Mexico.

SKUESPILLER: Mohamed «Simo» Elh'Babi (22) ble kjent da han spilte i «Skam». Han vil satse videre på musikk og skuespill. Foto: Roy Darvik/NENT Group

Mohamed «Simo» Elh'Babi (22)

«Simo» ble kjent da han spilte broren til Sana i NRK-serien «Skam». Han har også vært med i Karpe-filmen «Adjø Montebello» og NRK P3-podkasten «Andregenerasjon».

Han beskriver seg selv som en «elskverdig alfahann» som er glad i å kose seg og leve livet. Han er fra Oslo, men studerer i Harstad.

– Å være med på «Paradise Hotel» er en måte å få ut navnet sitt på. Jeg har lyst til å drive med skuespill og musikk videre, sier Elh'Babi til VG.

«Simo» sier at høstens sesong kommer til å toppe sesongen som nå er over. Han sier han til tider kan bli aggressiv inne på hotellet.

– Jeg meldte meg ikke på, jeg ble spurt om å være med. Nå har jeg rundet alt. Musikk, skuespill og reality, sier Elh'Babi.

Til «Skam»-fansen som forbinder han med broren til Sana sier han:

– Jeg har vokst opp, dette er meg nå. «Take it or leave it».

TV-FJES: Det er ikke første gang Maria Moen Nordli (27) er med i et TV-program. Foto: Roy Darvik/NENT Group

Maria Moen Nordli (27)

– Du får se hele meg jeg sparer ikke på kruttet, sier Nordli.

Nordli er heller ikke et ukjent fjes for TV-seerne da hun tidligere har vært med på Cash/Date og årets sesong av TV 2-programmet «Idol».

– Jeg gjør mye for en for en god historie og har hørt at jeg kanskje har en litt stor personlighet, sier hun til VG.

Nordli er fra Moss og bor i Oslo. Hun har hørt rykter om at den trettende sesongen av «Paradise Hotel» har litt eldre deltagere enn sist sesong.

– Det tror jeg har noe å si. Jeg byr på hele meg og «hva passer da bedre enn å være med på en realityserie?», sier hun.

FØLSOM: Johannes Magnussen (24) sier han er en følsom spiller som lever hver dag som den siste. Foto: Roy Darvik/NENT Group

Johannes Magnussen (23)

Magnussen er fra Melbu, men bor i Oslo. Han beskriver seg som en «følsom spiller».

– Jeg tar avgjørelser med hjertet og jeg føler det har manglet en like «følsom spiller» som meg i de andre «Paradise Hotel»-sesongen, sier han til VG.

Levemottoet hans er «lev heller en dag som en tiger enn 100 som en sau».

– Sesongen blir legendarisk, jeg har ikke lovet meg selv å ikke gjøre noe, sier Magnussen.

23-åringen sier han valgte å meldte seg på for pengene, men også opplevelsen.

