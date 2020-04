TV-KLAR: Anette Dahl og hunden Alia hjemme på gården i Midt-Telemark. Foto: ESPEN GLOMSVOLL/TV 2

Anette fanget krokodille på TV – nå skal hun jakte på kjærligheten

Anette Dahl (29) er blant de seks bøndene som skal sanke friere i «Jakten på kjærligheten».

Nå nettopp

Fire år etter innspillingen av «Øya», der Anette fanget en krokodille med bare nevene, er Bamble-kvinnen aktuell i ny reality. Onsdag presenterer TV 2 de seks bøndene som skal kjempe om å få nok brev til å være med videre. For seks skal bli til fire.

Se presentasjon av alle bøndene nede i artikkelen.

Anette søkte selv om å få være med i «Jakten på kjærligheten». Skogbruksbonden håper å gå videre, men er ikke skråsikker.

– Jeg vet jo ikke hvem de andre bøndene er, og det er vanskelig å vite om TV-seerne får lyst til å skrive til nettopp meg.

les også Slutt mellom Inger og Simen i «Jakten på kjærligheten»

– Hvor sannsynlig tror du det er at du kan den rette her?

– Sjansen øker vel med antall brev, regner jeg med. Jeg håper at det finnes en der ute som passer til meg, som jeg ikke har funnet ennå, men som nå kan finne meg, svarer Anette.

Fikk du med deg «Øya»-dramaet? (Artikkelen fortsetter under videoen):

Anette er ikke spesielt opptatt av å skulle se seg selv på TV. Noen kjendistilværelse frister absolutt ikke, forsikrer hun.

Faktisk har ikke Anette sett hele «Øya» en gang. Det er selve opplevelsene som lokker, ikke det å være på TV.

– Jeg ser nesten ikke på TV. Det har jeg ikke tid til, ler 29-åringen, som er lærer på fulltid og i tillegg en ivrig jeger og konkurranseskytter.

VG anmeldte «Øya» i 2017: Terningkast 2

– Vil man bli kjendis, er det vel andre program man bør velge. Jeg vil si at det å måtte være på TV, er bakdelen ved konseptene. Så må man veie denne bakdelen opp mot alle mulighetene man får til unike opplevelser. Prisen man må betale, er at det sendes på skjermen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

HJEMME: Anette Dahl på gården i Midt-Telemark. Foto: THERESE BAER/TV 2

Telemarkskvinnen vet at det følger et visst press med når man stiller seg opp foran TV-seere. Hun har likevel et ganske avslappet forhold til sosiale medier og kommentarfelt.

Som jeger er Anette vant med å få mye refs fra jaktmotstandere. Hun har skutt mer enn 50 dyrearter i inn- og utland.

– Jeg har fått min dose av både ris og ros, også drapstrusler. Politiet har fått se noen av truslene, men jeg har aldri anmeldt. Stort sett er det lite hold i de stygge kommentarene, så jeg velger å overse det. Jeg er en dedikert jeger og er trygg på det jeg holder på med, forklarer Anette, som prøver å ta seg tid til å svare på konstruktive meningsytringer om det hun sysler med.

STILLEHAVS-REALITY: Anette Dahl i «Øya» fra 2017, der 12 norske kvinner skulle overleve på en øde øy og filme seg selv hele tiden. Foto: TV 2

Anette har vært singel i ett år. Nå håper hun at den rette skal melde seg, så hun får en å dele gårdslivet med. 29-åringen kjøpte gården i 2017, og har enn så lenge kun høner og noen bikuber.

– Jeg ønsker meg en mann som liker de fine tingene som gården og naturen kan by på. Men så må han jo orke å bo der sammen med meg, da. Så han må tåle meg i tillegg, ler hun.

les også Eksperter: De vanlige feilene vi gjør når vi dater

– Må han være like tøff som deg?

– Nei, jeg trenger ingen bajas. Men han kan ikke være for pysete heller. det viktigste er at han er snill og jovial. Og han bør kunne le av seg selv. Jeg vil ikke ha en selvhøytidelig kjæreste, men en vanlig, fin og trygg mann.

Anette har reist mye og sett store deler av verden.

– Det hadde vært fint å finne en som kan utfordre meg på litt andre arenaer

Her er de andre bøndene:

VEGANERBONDE: Eivind Wilhelm Skorstad. Foto: ESPEN GLOMSVOLL/TV 2

Eivind Wilhelm Skorstad (33) fra Namsos:

Eivind driver utleie av jord og er den første TV-bonden i «Jakten»-historien som er veganer. Han jobber i tillegg som brukerstyrt assistent til en skoleelev.

– Jeg ser etter en dame som er veganer, men en vegetarianer er også velkommen til å ta kontakt. Vi bør ha samme verdier når det gjelder dyr og dyrehold, sier bonden, som tok over familiegården i 2015.

Den håper han å kunne videreutvikle sammen med den rette. Eivind er også opptatt av klima og miljø – og er folkevalgt i partiet MDG.

KORNBONDE: Andreas Lillevestre. Foto: ESPEN GLOSMVOLL/TV 2

Andreas Lillevestre (24) fra Steinkjer:

Andreas er kornbonde og student.

– Jeg drømmer om en søt dame som elsker friluftsliv, som er jordnær, og som ikke er redd for å ta i et tak, sier bonden.

Gården har vært i familien gjennom flere generasjoner. Der håper han å få selskap av en snill, trofast kjæreste med glimt i øyet og sunne verdier.

Bonden liker å gå å hjortejakt, men har til gode å få fangst. Nå håper han på bedre hell i kjærlighetsjakten.

GRISEBONDE: Christoffer Trøseid. Foto: Therese Baer/TV 2

Christoffer Trøseid (28) fra Nord-Odal:

Hedmarkingen driver med griser og poteter og er bonde på heltid. Målet er nå å lokke en potensiell kjæreste til gården, som har vært i familiens eie i fire generasjoner.

– Jeg drømmer om en rolig og omtenksom dame som kanskje kan bidra sammen med meg litt på gården og ta meg med på tur, sier 28-åringen.

Christoffer er svak for country-musikk og går ikke av veien for en svingom i fjøset med den som måtte ønske det.

SAUEBONDE: Trine Turtum. Foto: ESPEN GLOMSVOLL/TV 2

Trine Turtum (24) fra Vågå:

Sauebonden, som også jobber som avløser, lengter etter en å dele livet med på gården i Vågå.

Trine havner nemlig ofte i «vennefella» når det gjelder det motsatte kjønn, og siden hun er litt sjenert, har det vært dårlig med aktivitet på dating-fronten. Håpet er nå å finne en dyrekjær livsledsager gjennom TV-innspillingen.

– Gjerne er litt «handyman», en som er humørfylt og tør å vise følelser for meg. Rett og slett en stødig og trygg kar.

KYR: Ronny Stokland med ammekuene sine. Foto: BO B. RANDULFF/TV 2

Ronny Stokland (38) fra Klepp:

Ronny, som driver med kyr og er lastebilsjåfør, er den eneste av årets seks håpefulle bønder som har barn. Han er far til to og ser gjerne at hans nye kjæreste også har barn fra før.

– Det hadde betydd mye for meg å finne den rette. Ei søt og snill jente som det er litt tak i, sier 38-åringen.

Bonden er ikke spesielt på utkikk etter ekstra arbeidskraft på gården, men slipper gjerne den rette til hvis hun har lyst. Ronny kan skilte med mange pokaler i traktorkjøring.

les også NRK setter Flesvig og «Førstegangstjenesten» på vent

Coronabrems

Coronaviruset la visse begrensninger på innspillingen av onsdagens presentasjonsepisode. Blant annet kunne ikke programleder Gunhild Dahlberg (45) besøke alle bøndene hjemme.

Innspillingen av sesong 17 starter til sommeren, og TV 2 forsikrer at de skal følge myndighetenes retningslinjer.

— Vi håper og tror at vi kan spille inn «Jakten på kjærligheten» slik vi pleier, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

TV-kanalen ser imidlertid på ulike alternativer.

– Vi er forberedt på endringer som kan komme, og som gjør til at vi må tenke nytt, forklarer Haldorsen.

les også Jan Thomas: – Når vi endelig kan komme ut av skapet, får vi ikke lov

De siste to sesongene har nærmere 450.000 seere i snitt benket seg foran «Jakten på kjærligheten». Her er tilbakeblikk på noen tidligere seanser:

Publisert: 22.04.20 kl. 07:00

Les også

Fra andre aviser