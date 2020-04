PÅ BEHØRIG AVSTAND: Anne Lindmo på besøk utenfor moren Inger Sandviks leilighet i Oslo – og på behørig corona-avstand. Foto: Privat

Kjendismødre skal ha TV-trim

Kjendis-mødrene Inger Sandvik (81) og Kirsten Koht (76) har to ting til felles: Profilerte døtre og engasjement for trening for alle.

Nå vil de få både unge og gamle opp av stolen og i bevegelsene. Det gir NRK TV dem nå muligheten til.

Torsdag får Inger Sandvik, moren til talkshowdronningen Anne Lindmo, og Kirsten Koht, mor til Kristine Koht virkelig muligheten til å få fart på Norge i strømmetjenesten NRK TVs nye «Innetid» som denne uken ledes av Robert Stoltenberg og Mikkel Niva.

– Tenker vel ikke akkurat at jeg går i min datters fotspor. Jeg er blitt spurt av NRK og da tenker jeg at det er hyggelig å bidra i disse dager. Alt for Norge, sier Inger Sandvik til VG.

81 åringen er idrettspedagog og har trent og undervist i over 60 år.

– Alle trenger ikke å trene med tanke på å være med i Birken. Jeg tenker at hverdagstrening kan være det aller beste. Man trenger ikke la seg servere, men kan heller reise seg og lage sin egen kaffe. Gå ned i kjelleren et par-tre ganger om dagen, støvtørke på de øverste listene, få en god strekk, sier Inger Sandvik.

STOLT OVER MAMMA INGER; : – Jeg elsker måten mamma tenker om trening og jeg tror hun har noe vesentlig ting å melde om hvordan vi skal tenke om helsen vår på. Jeg er stolt over at hun får liten luke til å fortelle om dette, sier datteren, Anne Lindmo Foto: Privat

Hun er opptatt av å gjøre det enkelt – man trenger ikke ha et omfattende og tidkrevende treningsprogram.

– Kroppen fordrer enkle ting, at man er i bevegelse, strekker på knærne, går ordentlig og ikke subber rundt på flate føtter. Styrketrening er også bra. Løft gjerne på noe som kjennes tungt, en handlepose, et barnebarn. Man trenger heller ikke løpe rundt Sognsvann for kondisjonens skyld. Det kan være nok å gå opp en trapp eller to, finne en god motmotbakke, sier Inger Sandvik.

– Jeg elsker måten mamma tenker om trening og jeg tror hun har noe vestenlig ting å melde om hvordan vi skal tenke om helsen vår på. Jeg er stolt over at hun får liten luke til å fortelle om dette, sier datteren, Anne Lindmo til VG.

TRENER PÅ TV: Kirsten Koht og yngstedatteren Jeanette Koht. Foto: Privat

Kirsten Koht tror på det enkle og lar lenge etterlyst et trimopplegg på NRK à la radioklassikeren Reidar Morset og hans bøy- og tøy-programmer.

– Vi er 1,6 millioner syke og gamle i dette landet. Er det noen som tror at de står i stua med iPad eller iPhone for å lete opp et treningsprogram. Det er bare å glemme, sier Koht til VG.

Hun har fått med seg yngstedatteren Jeanette Koht, som er lege og nevrolog til sine TV-opptak.

– Hva er det viktig å ha fokus på? Jeg er 76 år, jeg er enke og har en syk datter. Da må jeg holde meg i form og dette er en fin mulighet for meg, sier Kirsten Koht.

