TV-STJERNE: Sofia Vergara, her på Golden Globe Awards på nyåret. Foto: NINA PROMMER / EPA

Fra «Modern Family» til talentshow

Sofia Vergara (47) er ferdig med komiserien «Modern Family», men hun forsvinner ikke fra TV-skjermen.

Nå nettopp

To måneder før det settes endelig punktum for «Modern Family», kommer nyheten om at Vergara stepper inn som dommer i «America’s Got Talent», og det allerede i den sesongen som nå pågår.

Skuespilleren blir dermed kollega med Simon Cowell (60), Heidi Klum (46) og Howie Mandel (64) – samt Terry Crews (51), som blir en del av dommerpanelet på sensommeren.

«Jeg er så lykkelig over å bli en del av min nye familie i «AGT». Dette er et nytt og spennende kapittel for meg, og jeg er ekstremt stolt over å være den første latin-dommeren showet. Jeg kan nesten ikke vente med å få se alle talentene og oppleve så mye moro med alle dere», sier 47-åringen i en pressemelding gjengitt i USA Today.

Vergara erstatter Gabrielle Union (47) og Julianne Hough (31). Førstnevnte sluttet under kontroversielle omstendigheter.

Sofia Vergara: – Jeg tror ikke på et naturlig utseende

Verdens best betalte

Hvor mye Vergara får i honorar for oppdraget, er uvisst. Sikkert er det Vergara fra før av har til smør på brødskiven. Den colombiansk-amerikanske stjernen har i en årrekke toppet listen over verdens best betalte TV-kvinner. Med en årslønn på over 350 millioner kroner – vel å merke før skatt – danker Vergara ut samtlige andre kvinner i bransjen.

les også Sofia Vergara kåret til årets mest attraktive kvinne

Det er ikke bare skuespillerjobben som har sørget for klingende mynt i kassen. 47-åringen har i tillegg flere modellkontrakter, blant annet for sjampo og ansiktskremer. I tillegg er hun trekkplaster for en kaffeprodusent og en møbelfabrikant. Selve episodehonoraret i «Modern Family» skal ha ligget på i overkant av åtte millioner kroner.

Det var i januar i år at ABC kunngjorde at de 8. april setter endelig punktum for «Modern Family» – etter 11 år etter at serien gikk på lufta første gang.

Tilbakeblikk: Utnytter dum og deilig-imaget

Vergara har seilt i kraftig medvind de siste årene. Ikke bare er hun en gjenganger på lister over verdens mest attraktive kvinner. I 2015 giftet hun seg med Hollywood-stjernen Joe Manganiello (43), og samme år fikk hun egen stjerne på Hollywood Walk of Fame.

Fått med deg? Norske Angelina Jordan (14) var nylig med i «America’s Got Talent: The Champions», der hun sikret seg gullbillett og havnet rett i finalen. Det holdt imidlertid ikke helt til seier:

Publisert: 28.02.20 kl. 15:15

Les også

Fra andre aviser