BLÆRETE BRITISK BLEI: David Morrissey i «Krig og kjærleik i Singapore». Foto: ITV / NRK

TV-serieanmeldelse «Krig og kjærleik i Singapore»: Uengasjerende om imperiet

Stilig, men lidenskapsløs.

«Krig og kjærleik i Singapore» («The Singapore Grip»)

Britisk periodedrama i seks deler, premiere på NRK 7. august og NRK1 31. august kl. 21.20

Manus: Christopher Hampton, basert på J.G. Farrells roman

Med: David Morrissey, Luke Treadaway, Colm Meaney, Elizabeth Tan, Georgia Blizzard

Å si at et britisk periodedrama er «stilig» er, som engelskmannen ville sagt, å «damn it with faint praise». Forsøk på fornorskning: Det skulle bare mangle, hva?

At den er stilig er likevel det beste man kan si om «Krig og kjærleik i Singapore», en fortelling fra det britiske imperiets siste dager i kolonien Singapore under andre verdenskrig.

Den er basert på en roman av den vel ansette forfatteren J.G. Farrell (som hadde imperiets fall som sitt hovedtema, og som døde ung i 1979). Det er kapasiteter med lang erfaring fra periode- og kostymedramaer som har tatt hånd om den på manus- og regifronten. «Krig og kjærleik i Singapore» er uansett blitt en lidenskapsløs, uengasjerende affære.

PATRIARK OG GUMMIMAGNAT: Charles Dance i «Krig og kjærleik i Singapore». Foto: ITV / NRK

Det er 1942, og firmaet Blackett & Webb gjør det fremdeles utmerket i gummibransjen. Britene bor på herskapelige gods, har privatsjåfører og misunnelsesverdige garderober. Forretningene går stort sett av seg selv, hvilket frigjør mye tid til å spille tennis og drikke gin- og tonic i de store hagene.

Våre helter ser på krigen som noe som primært er bra for business – inntil japanerne begynner å nærme seg. Det gode livet blir ytterligere komplisert av at Mr. Webb (Charles Dance, dessverre ute av serien etter kun én episode) plutselig tar kvelden. Det innebærer at den liberale sønnen hans, Matthew (Treadaway), dukker opp i Singapore. Og det med moderne ideer om rettferdighet og arbeidernes rettigheter og lignende «kommunistisk» visvas i bagasjen. Isj.

NYE IDEER, GAMMEL VERDENSORDEN: Luke Treadaway i «Krig og kjærleik i Singapore». Foto: ITV / NRK

Walter Blackett (Morrissey, som kan spille blasert blei) prøver innledningsvis å få full kontroll over Blackett & Webb ved å spleise den hovmodige datteren sin, Joan (Blizzard), med Matthew. Det skal imidlertid vise seg vanskeligere enn han hadde regnet med, da Matthew er blitt betatt av en elegant kinesisk flyktning, Vera Chiang (Tan), som er dukket opp i periferien av husholdningen.

Det er duket for sjalusi og såret britisk stolthet, alt mens krigsøkonomien tar uventede vendinger og japanerne rykker nærmere. En hel livsstil, og en viss type kapitalisme, står for fall. Blackett og kumpanene hans velger i det lengste å lukke øynene for det. De har vært her i 50 år, og vil ha 50 år til. Slik skal det, som vi vet, ikke gå.

KVINNEN FRA ORIENTEN: Elizabeth Tan i «Krig og kjærleik i Singapore». Foto: ITV / NRK

Scenografien, produksjonsdesignen, kostymene, den vakre settingen (serien er innspilt i Malaysia) – alt det der funker som bare det. Det må også sies at «Krig og kjærleik i Singapore» – det var da en kjedelig norsk tittel, hm? – lenge later til å ha mer på hjertet enn din typiske kostyme-såpe.

Men manusforfatter Hampton («Farlige forbindelser», 1992; «Om forlatelse», 2007) og regissør Vaughan («The Royals», 2015; «Victoria», 2016) kommer ingen vei med det lovende rike materialet. «Krig og kjærleik i Singapore» forblir en død serie, hverken spennende, romantisk eller penetrerende. Selve tonen i den er dessuten hakkete ujevn. Er det en tragedie? En melankolsk romanse? En satire? Alle de tingene, skal det vise seg, men ikke nok av noen av dem.

IMPERIET LUKKER DØRENE OG DRAR HJEM: David Morrissey i «Krig og kjærleik i Singapore». Foto: ITV / NRK

De seks episodene er pene nok til at mennesker med spesiell interesse for det anglofile og den aktuelle epoken, kan gi den en sjanse. Alle andre kan i grunnen sette sin lit til det neste britiske periodedramaet på NRKs sendeskjema. Det heter «Belgravia» og dukker opp 16. august.

Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 07.08.20 kl. 14:25

