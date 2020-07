BELTELØS: Bilberger Bjørn Lægreid. Foto: SKJERMDUMP

Bilberger-kjendis uten bilbelte i «Sommerbilen»

NRK legger seg flate etter en av gjestene i «Sommerbilen minutt for minutt» ikke brukte bilbelte under turen ned Måbødalen i Hardanger.

Det var den erfarne bilbergeren Bjørn Lægreid, kjent fra National Geographic-serien «Vinterveiens helter», som var første gjest i NRKs sommerprogram onsdag kveld.

Sammen med programlederne Finn Tokvam og Øyvor Bakke snakket Lægreid om trafikksikkerhet og smale veier på Vestlandet.

Han har sitt virke i området og kjenner derfor veiene særdeles godt.

Mange seere merket seg imidlertid ved én ting: Lægreid, som satt i baksetet, hadde ikke på seg bilbelte.

Bekymrede henvendelser

NRK bekrefter overfor VG at de fikk mange henvendelser mens programmet gikk.

– Vi har god kontakt med seerne og svarer på en haug med spørsmål underveis. I dag fikk vi masse henvendelser fra folk som la merke til dette og ble bekymret, sier Kristin Ytre-Arne som er NRKs programsjef i Bergen og redaktør for «Sommerbilen».

– Før opptak er det fast rutine at vi snakker med gjesten og ber dem ta på lydbøyle og sikkerhetsbelte når de har satt seg inn i bilen. Det skjedde også i dag, men så kokte det litt vekk for gjesten, sier Ytre-Arne til VG.

Gjesten selv bekrefter dette.

– Det var rett og slett en forglemmelse. Jeg legger meg flat, sier bilberger Lægreid til VG.

Han sier at han har fått mange telefoner etter at TV-programmet ble sendt, og at han forstår reaksjonene.

– Slikt skal ikke skje.

– Er du generelt flink til å bruke bilbelte?

– Ja. Jeg prøver så godt jeg kan. Men det er ikke alltid like enkelt å huske på, sier Lægreid.

PROGRAMLEDERE: Finn Tokvam og Øyvor Bakke, her flankert av Herbjørg Kråkevik og Linda Eide. Foto: Terje Bringedal

NRK: Vårt ansvar

Kristin Ytre-Arne er tydelig på at det er NRKs ansvar å sørge for at gjeldende lover og regler blir fulgt under opptak.

– Dette minner oss om at vi må fortsetter å snakke overtydelig med våre gjester. Det er en spesiell situasjon å komme inn i bilen og det føles som om det er direkte TV. Da kan det skje at man glemmer beltet, sier hun.

Selve kjøreturen som sees i TV-programmet blir gjort på dagtid og gjøres såkalt «live on tape» altså som en direktesending som senere sendes i opptak.

– I dag hadde vi en del teknisk plunder som gjorde at vi kom frem til overspillingsstedet ganske sent. Så vi hadde ikke sett opptaket før det gikk på TV, sier Ytre-Arne.

Redaksjonen ble derfor klar over det manglende bilbeltet først da reaksjonene fra seerne begynte å strømme inn.

– Det er en kraftig påminnelse om at man aldri kan snakke nok om dette. Vi beklager veldig på NRKs vegne overfor gjester og publikum. Vi kommer til å gjøre et poeng ut av det som skjedde i starten av torsdagens sending, sier redaktøren.

