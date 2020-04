KJENTE FJES: F.v.: Anthony Fauci, Donald Trump og Brad Pitt. Sistnevnte er avbildet under årets Oscar-galla, og de to førstnevnte på en av sine mange coronapressekonferanser. Foto: AP og PA

Brad Pitt med viral-hit om Donald Trump

«Saturday Night Live»-klippet med Brad «Anthony Fauci» Pitt spres med full fart på nettet.

Anthony Fauci (79), USAs fremste smitteekspert og rådgiver for Det hvite hus, ble nylig spurt av CNN om hvilken skuespiller han hadde foretrukket å se i rollen som seg selv.

– Ben Stiller eller Brad Pitt? spurte TV-reporteren.

– Å, Brad Pitt, selvsagt, svarte en leende Fauci.

Demonstrasjoner i USA: «Gi Fauci sparken»

Nå har smitteeksperten fått ønsket oppfylt. I lørdagens «Saturday Night Live» dukket Pitt (56) overraskende opp som nettopp Fauci - som forklarer verden hva president Donald Trump (73) egentlig prøver å si om corona og Covid-19.

Det tok ikke lang tid før parodien ble en viral-hit, sett av millioner (artikkelen fortsetter under posten):

– Jo da, presidenten har tatt seg noen friheter med retningslinjene våre, sier Brad «Anthony Fauci» Pitt i sin tale til seerne.

– Når Trump sier at alle kan bli testet, så mener han i virkeligheten at nesten ingen kan bli testet.

les også Hevder ny vaksine beskyttet apekatter mot Covid-19

Parodien morer seg også over Trumps påstand om at en vaksine vil være klar «relativt raskt».

– Snakker man om hele jordklodens historie, så ja. Da vil man nok kunne si at den kommer veldig raskt. Men sier du til en venn at du kommer på besøk relativt snart, for så å dukke opp halvannet år senere, så vil nok vennen bli relativt forbannet, sier Fauci-Pitt.

Sjokkuttalelse

Trump diskuterte tidligere denne uken sollys og injisering av desinfiserende midler som behandling mot coronaviruset, noe som vakte stor oppsikt (artikkelen fortsetter under videoen):

Trump har senere uttalt at han var sarkastisk. Den elleville presidentuttalelsen slipper ikke unna Parodi-Pitt, som sitter med måpefjes før han gjemmer ansiktet i hendene.

– Jeg vet jeg ikke bør ta meg selv i ansiktet, men ...

Etter å ha vist et klipp der presidenten uttaler at hans administrasjon har gjort en utrolig jobb, og at «Covid 19 vil forsvinne en dag, som ved et mirakel», sier Fauci-Pitt:

– Et mirakel er vel og bra. Hvem liker ikke mirakler? Men mirakler bør ikke være plan A.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Til slutt i opptaket tar Pitt av seg parykken og henvender seg til den ekte Dr. Fauci – uten et snev av parodi – for å takke ham for å være rolig og tydelig i en nervepirrende tid.

I likhet med de fleste andre TV-innspillinger er «SNL» rammet av coronarestriksjoner, så alle skuespillerne bidrar fra hver sin stue til en slags hjemmeversjon av showet.

Fått med deg denne nye TV-snakkisen? Se VGTV under:

Publisert: 26.04.20 kl. 11:11

