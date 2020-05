FØR CORONA: Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian og Kim Kardashian West på People's Choice Awards i Santa Monica i november 2019. Foto: O'Connor/ AFF

Kardashian-familien får nye mobiltelefoner ukentlig for å filme seg selv

Under coronakrisen foreslo Kris Jenner at realityfamilien skulle filme episodene selv mens de er i isolasjon. Det var vanskeligere enn de antok.

Nå nettopp

Det er «Keeping Up With the Kardashians»-produsent Farnaz Farjam som forteller dette til Elle.

Hun sier minst to episoder av denne sesongen vil bestå av opptak de berømte familiemedlemmene har filmet selv mens de har holdt seg isolert hjemme og holdt avstand til andre som følge av coronaepidemien.

les også Khloe Kardashian raser mot rykteflom

Først var ideen at de skulle filme med sine egne mobiltelefoner underveis og dele klippene, men dette fungerte ikke som ønsket.

– Da vi så det, tenkte jeg at folk kommer til å bli lei av å se denne typen opptak. Vi måtte gi dem skikkelige intervjuområder, sier Farjam.

Satte opp filmrom for mobil

Produsenten sier de hyret inn en regissør og en tekniker som iførte seg smittevernsdrakter og satte opp godt opplyste filmrom hjemme hos Kim og Khloé. Der fikk de kamerastativer tilpasset mobiltelefoner, og disse ble grundig rengjort. Etter det måtte familiemedlemmene vente 24 timer før de fikk komme inn i rommene for å filme seg selv.

– Noen ganger kan man høre dem mumle «Hvem kunne vite at det er så vanskelig å være kameraoperatør?!». Men det er morsomt. Det er gull. Det er sånt vi vil ha med i serien, sier Farjam til Elle.

les også TMZ: Kylie Jenner kjøpte hus til 390 millioner kroner

Ifølge henne kommer en medarbeider med splitter nye iPhone-mobiler til familiemedlemmene hver mandag og henter da de som er brukt til å filme den foregående uken.

Da er det ifølge produsenten rundt 16 timer med opptak på hver mobil som er akkurat nok for at de får klippet sammen noen historietråder.

Produsenten spesifiserer ikke hvorfor de fysisk samler inn mobilene ukentlig.

Tristan-skandalen

En av episodene familien filmer selv skal også handle om episoden med Khloés eks Tristan Thompson, der det ble slutt mellom de to i fjor etter at han ble beskyldt for utroskap med Kylie Jenners bestevenn Jordyn Woods. Sammen har eksene datteren True.

Se Kim Kardashian West kommentere skandalen her:

Ifølge Farjam har Khloé og Tristan praktisert sosial distansering sammen i denne perioden.

Bilder eksene har delt på sine Instagram-kontoer, kan tyde på at de var samlet på datterens toårsdag 13. april.

– Tristan har virkelig stilt opp og hjulpet Khloé mye med True. Han har virkelig vist en mer moden side. Jeg har mye høyere tanker om ham nå. Jeg liker ham mye, mye bedre, sier hun.

I forrige uke gikk Khloé ut og reagerte på rykteflommen den siste tiden, blant annet om at hun angivelig skulle være gravid igjen med Thompson.

Publisert: 20.05.20 kl. 18:11

Les også

Fra andre aviser