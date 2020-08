DØMT: Lori Loughlin, aller best kjent fra TV-serien «Under samme tak», og ektemannen og designeren Mossimo Giannulli (bak) må sone henholdsvis to måneder. Dette bildet er fra i april i fjor da de møtte i retten for første gang. Foto: BRIAN SNYDER / X90051

Stjerne-ektepar dømt til fengsel i eksamen-skandalen

Den amerikanske skuespilleren Lori Loughlin og hennes ektemann Mossimo Giannulli ble fredag dømt til to måneder i fengsel for å ha sikret døtrene skoleplass på urettmessig vis.

For mindre enn 10 minutter siden

Det var på forhånd ventet at Loughlin og Giannulli ville bli dømt til henholdsvis to måneder og fem måneder i fengsel, etter at de i mai erkjente seg skyldig i ett tilfelle av overføringsbedrageri hver – samt for bedrageri av offentlig tjeneste.

les også Kjendispar må i fengsel

Lori Loughlin (54) er best kjent fra TV-serien «Under samme tak», der hun spilte rollefiguren Becky. Skuespilleren og mannen hennes, designeren Mossimo Giannulli, var sammen med en lang rekke andre rike foreldre siktet i en stor korrupsjonssak i USA, der en rekke velstående foreldrepar angivelig skal ha bedrevet bestikkelser for å få barna deres inn på høytstående universiteter som Yale og Stanford.

MOR OG DØTRE: Lori Loughlin sammen med døtrene Bella (t.v.) og Olivia Jade som hun prøvde å svindle til seg skoleplass for på University of Southern California. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

Ekteparet Loughlin/Giannulli var tiltalt for å ha betalt 500.000 dollar, rundt 4,5 millioner kroner, for å sikre sine to døtre plass på University of Southern California ved at de ble oppført som rekrutter på universitetets rolag, til tross for at ingen av jentene drev med roing. De var også siktet for brev- og banksvindel, foruten hvitvasking av penger i forbindelse med skandalen.

les også Kjendisdatter Olivia Jade gjør comeback etter college-skandalen

Loughlin erklærte seg ikke skyldig, og nektet for anklagene om hvitvasking i korrupsjonssaken i fjor. Én av dem som valgte å tilstå den gang var «Frustrerte fruer»-stjernen Felicity Huffman, som sonet elleve dager i fengsel for å ha betalt 15.000 dollar for å gi datteren bedre karakter på en opptaksprøve til et universitet.

Ved siden av fengselsstraffen, fikk Huffman en bot på 280.000 kroner og 250 timer samfunnsstraff.

les også Hollywood-stjernen Felicity Huffman løslatt fra fengsel

– Jeg kan love at de neste månedene og årene, skal jeg leve et mer ærlig liv og bli et bedre forbilde for mine døtre og familie. Mitt håp nå er at familien min, vennene mine og samfunnet vil tilgi meg for mine handlinger, sa Huffman i retten.

Så sent som i februar i år skal Loughlin og ektemannen sagt at de hadde bevis som viste at de var uskyldige i collegeskandalen, og sa at de aldri visste at pengene til den såkalte ringlederen bak collegejukset, William Rick Singer, var bestikkelser. De trodde at det var lovlige donasjoner.

Nyhetsbyrået AP skrev torsdag at i motsetning til andre kjente foreldre som har vært involvert i denne saken, har ikke ekteparet Loughlin/Giannulli på noe tidspunkt beklaget det som har skjedd.

Publisert: 21.08.20 kl. 20:55

Fra andre aviser