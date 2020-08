Disse er med i «Skal vi danse»: - Skrekkblandet fryd

Deltagerne er klare! Disse 12 kjendisene skal kjempe om seieren i årets sesong av «Skal vi danse».

– Inni meg har jeg gått og ventet i 16 år på å få sjansen, selv om det er med en skrekkblandet fryd. Da jeg fikk spørsmålet i år, tenkte jeg at det er nå eller aldri. Nå gjør jeg det. Jeg har null danseerfaring, som i null Er så nervøs som jeg aldri har vært før. Det er en så skrekkblandet fryd at jeg ikke klarer å sortere ut følelsene helt. Jeg gruer meg så inn i helvete, sier programleder Synnøve Skarbø til VG.

Hun skal danse med Santino Mirenna.

Marte Bratberg, som i vår var med i «Kompani Lauritzen», er en av utfordrerne til Skarbø.

– Hvem hadde trodd? Fra militærdress til paljetter, sier hun.

Hun skal danse med Benjamin Jayakoddy, og de to har allerede begynt å øve sammen over helgen.

– Jeg er en litt utålmodig sjel, så både fredag og lørdag trente vi på at jeg skulle gå riktig. Det var ikke så spennende, for å være ærlig. Men på søndag så begynte vi på noen snurrer og slikt, og det var dritgøy. Så vi får regne med at det bare blir mer og mer gøy, sier hun.

DELTAKERNE: Dette er årets deltakere i «Skal vi danse». Foto: TV 2

Med seg på parketten får Bratberg med seg medrekrutt Siri Kristiansen. De ni andre som skal delta er Rikke Lunde, Michael Andreassen, Andreas Wahl, Fred Buljo, Øystein Paul Lihaug Solberg, Nate Kahungu, Kristin Gjelsvik, Agnete Husebye og Birgit Skarstein.

– Vi må virkelig jobbe for dette, det er ingenting som kommer gratis. Dansepartneren min har jo heller ingen erfaring med å danse med rullestol, så vi bare får prøve oss fram sammen, sier idrettsutøveren Skarstein, som er lam fra livet og ned, til VG.

DISSE ER MED I «SKAL VI DANSE» 2020 Marte Bratberg - Benjamin Jayakoddy

Synnøve Skarbø - Santino Mirenna

Agnete Husebye - Bjørn Wettre Holthe

Siri Kristiansen - Tarjei Svalastog

Kristin Gjelsvik - Catalin Mihu

Birgit Skarstein - Philip RaabeNate Kahungu - Helene Spilling

Øystein Paul Lihaug Solberg - Maria Lie Ramella

Michael Andreassen - Ewa Trela

Andreas Wahl - Mai Mentzoni

Fred Buljo - Lillian Aasebø

Thomas Alsgaard - Rikke Lund Vis mer

Om årets deltakere får danse for publikum, er foreløpig usikkert.

– Jeg vet ikke, og jeg vet ikke om de vet det selv ennå. Det er fortsatt noen uker til, og ting endrer seg hele tiden. Jeg håper at vi får ha noe publikum i hvert fall, sier Siri Kristiansen.

Publisert: 17.08.20 kl. 14:00

