KLAR TALE: Drew Barrymore på TV-premiere i Hollywood torsdag med et skilt som etterlater liten tvil. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES

Drew Barrymore sier unnskyld til Jake Gyllenhaal

Publisert: 23.03.18 10:28

Filmstjernen Drew Barrymore (43) gjorde helomvending etter å ha uttalt at Jake Gyllenhaal (37) er den dårligste mannlige kollegaen hun har spilt mot.

Da Barrymore kastet glans over torsdagens sesongpremiere på Netflix -serien «The Santa Clarity Diet» i Hollywood , var det ikke antrekket som vakte mest oppsikt.

Hun var kledd i signalrødt fra topp til tå, men det var det håndlagede skiltet med «Jeg elsker Jake Gyllenhaal» som ble snakkisen.

Kvelden før hadde nemlig Barrymore besøkt «The Late Late Show» med James Corden (39), og da kom hun i skade for å si noe hun nå tydeligvis helst skulle hatt usagt. Selv om det hele bunnet i et solid humorstunt, innser tydeligvis Barrymore at en oppklaring er på sin plass.

43-åringen ble nemlig utfordret i en såkalt «Spill Your Guts Or Fill Your Guts», som innebærer at hun enten må røpe hemmeligheter eller spise noe som trolig ikke er på favorittlisten. Med på leken var også skuespiller John Boyega (26).

Da Barrymore fikk valget mellom å spise kalkuntestikler og å rangere sine mannlige motspillere fra best til verst, valgte hun det siste. Det var ikke i Jake Gyllenhaals favør (se innslaget på YouTube nederst i artikkelen ).

Barrymore løftet frem Adam Sandler (51) som sine beste motspiller, Hugh Grant (57) som den nest beste – og Gyllenhaal som den dårligste. Hun fylte lerretet med sistnevnte i «Donnie Darko» i 2001.

– Jeg bryr meg ikke om at han kommer til å hate meg. Jeg gjør dette fordi jeg ikke vil klare det, uttalte Barrymore om det å skulle spise testiklene.

– Så ok, Adam, Hugh og Jake. Unnskyld, Jake, sa filmstjernen.

Det hører med til historien at Barrymore hadde spiste en rekke mindre fristende «retter» før hun satte foten ned ved kalkuntestiklene.

Verdt å nevne er at Corden selv fortærte en av testiklene for å slippe å svare på hvem som er den verste gjesten han noensinne har hatt i studio.

Gyllenhaal har ikke kommentert saken.

