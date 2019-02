DE FIRE FRYKTLØSE: Dennis Vareide, Lilli Bendriss, Ida Fladen og Glenn Jensen i «Kjendis søker kjæreste». Foto: Bjørn Wad, TV 2

TV-anmeldelse «Kjendis søker kjæreste»: Vårens vakreste eventyr

Men størst av alt er kjendiser som søker etter kjærligheten.

Publisert: 25.02.19 16:23







«Kjendis søker kjæreste»

Norsk dating-reality i syv deler

TV 2 mandager kl. 20.00

Med: Ida Fladen, Lilli Bendriss, Dennis Vareide, Glenn Jensen

«Kjendis søker kjæreste» er reality-TV serien som alle reality-TV veier gjennom alle reality-TV tider har ledet frem til.

Kjendiser i reality-TV? Gammelt nytt. Folk som blir kjærester i reality-TV-serier? Sett det før, send fjernkontrollen.

Men å slå de to tingene sammen? Eureka!

Greit. La oss skyve kynikerbrillene en liten bit opp på pannen i fem minutter da dere, for eksperimentets skyld, og se hva det kan være å hente i denne uunngåelige selvfølgelige ideen.

Kjendisene i «Kjendis søker kjæreste» – de er en liten, men broket gjeng – er veldig nøye med å understreke at det å være kjent ikke nødvendigvis er nøkkelen til perfekt lykke til evig tid på kjærlighetsmarkedet.

«Jeg trenger noen som kan se meg uten rød løper», sier den «klarsynte» Lilli Bendriss (ifører hun seg dem?). Glenn Jensen og «YouTube-stjernen» Dennis Vareide gir begge uttrykk for at de er dårlige, uerfarne sjekkere. Og ja, det er sikkert mulig at den slags ulykker kan ramme kjendiser også – i den grad disse to kan sies å være slike. (Begge er for øvrig er relativt nysingle. Førstnevnte er fremdeles i sjokk over at han må smøre brødskiva si sjæl).

SOM PLOMMEN I EGGET: Glenn Jensen og utvalgte beilere i «Kjendis søker kjæreste». Foto: TV 2

Ida Fladen da, stakkars? Undertegnede tipper at Fladen er selve drømmedama til en viss type Kvikk Lunsj-spisende og «turer i skog og mark»-elskende norsk mann (sikkert noen norske kvinner også).

Men det er klart: Å ha 100 000 avstandsbeundrere varmer ingen om natten. Så da er det kanskje – kanskje – bedre å lete etter kjærligheten med et kobbel TV-kameraer og lydfolk i hælene?

Fladen har levd halve livet sitt på TV. Hvorfor stoppe nå? Vel, årsaken til at hun stiller, er sannsynligvis at hun er under kontrakt med et produksjonsselskap eller en TV-kanal som ikke vet hva de skal bruke henne til. Ikke noe mer mystisk enn det.

PÅ «MINGLEFEST»: Ida Fladen i «Kjendis søker kjæreste». Foto: TV 2

Jakten på kjendiskjærligheten begynner med en «minglefest» på Ekebergresturanten i Oslo. Beilere er kommet fra fjern og nær for å gnisse skuldre med våre fire helter og heltinner, og – om de er riktig heldige – bli bedt ut på date.

Det vil si: Tre helter og heltinner. Den tilsynelatende reserverte dataspillgutten Variede har nemlig valgt å droppe hele partajet. Dette etter «samråd» med Aftenpostens samlivsterapeut Frode Thuen, som setter sin eventuelle troverdighet i spill ved å delta som «ekspert» her.

«Smalltalken» er til tider like svett som en rusletur i helvetes forgård. Men Ida får et godt øye til den svenske sivilingeniøren Staffan (40 – de kommer hit for å stjæle kvinnfolka våre, ja). Og Bendriss holder på å le seg halvt fordervet av de svake underbuksevitsene til Eskild (56). Glenn har det som et barn i en godteributikk, virker det som, og synes å gi tommel opp til de fleste av sine potensielle kapringer. Kanskje spesielt sykepleieren Amanda (27) fra Bergen.

(Dette er en slik serie der det bare er kjendisene som får lov til å ha et etternavn. De «vanlige» menneskene har bare et fornavn og et tall – alderen. Det må uansett sies at de disse normale dødelige ofte opptrer mer naturlig og sjarmerende på kamera enn kjendisene. Får de betalt? Det bør de).

Episode 2 var ganske koselig. Det må jeg si. Ida og svensken dra på «dobbeldate» med Glenn og Amanda. Spiller shuffleboard på Tilt, som tallrike nervøse førstegangsdatere før dem. God stemning.

SOM SKAPT FOR HVERANDRE?: Lilli Bendriss og den «opprinnelige trønderen» Eskild (56) i «Kjendis søker kjæreste». Foto: TV 2

Bendriss kan ikke nøye seg med noe så normalt, selvsagt. «Jeg er ganske speisa», bedyrer hun, helt overflødig, og tar med seg Eskild – som omtaler seg selv som en «vanlig, opprinnelig A4-trønder» – til en lavvo i skogen. Der venter Mikkel Gaup med en tromme.

Målet er å sende A4-trønderen inn i «trommetranse». Han skal finne sitt «kraftdyr» på en «reise i sinnet». Bendriss går «inni sitt sjamanistiske selv» og begynner å tungetale til ham på «et språk du ikke vil forstå; et stjernespråk fra en helt annen dimensjon».

«Jeg gjør ikke dette hver dag», vedgår den opprinnelige trønderen omtumlet, etter å ha sett «kjærlighetens lys» på «reisen». Det sier seg nesten selv at deler av dette innslaget er norsk TV-historie.

Vi sa vi ikke skulle være kyniske, i hvert fall ikke bare, så la oss si det som det er: Det er blitt laget kjedeligere og mer hjerteløs reality-TV i Norge enn «Kjendis søker kjæreste», trolig så sent som i går. Serien er vel ikke akkurat julaften for fullblods søppel-TV connoisseurer. Men den er ikke langfredag heller.

Kun det begrensede kjendisoppmøtet forhindrer programmet i å oppnå den forjettede firerterningen. På dette feltet må det sies at programmet har hatt en del uflaks:

Frank Løke, som egentlig skulle vært med, ble nektet adgang etter fjorårets «Skal vi danse»-«skandale», og Kjell Olav Kleiven (nei, ikke jeg heller) måtte trekke seg da han var så frekk å finne kjærligheten uten TV 2s hjelp.

Så til spørsmålet et par hundre nordmenn- og kvinner brenner etter å få svaret på: Kan det bli ekte, ordentlige par av noen av disse?

Til det er det bare å si: Aldri si aldri. Kjærlighetens trommetranser er uransakelige. Ingen vet hva fremtiden kan bringe. Bortsett fra Lilli Bendriss.

Anmeldelsen er basert på to av syv episoder