«Farmen kjendis»: TV 2-kontrakt endret etter fjorårets skatteblemme

Publisert: 12.02.18 19:51

Pål Anders Ullevålseter må punge ut for premien i «Farmen kjendis». Denne gangen uten kompensasjon fra TV 2. – En stor utgift for meg, sier han.

Søndag kveld kunne Pål Anders Ullevålseter strekke armene i været og juble for seieren i «Farmen kjendis». Dermed vant han en Kia-bil til den nette sum av 450.000 kroner.

– Premien har jeg egentlig ikke tenkt så mye på. Men det er hyggelig å få en bil da, sier en jublende Pål Anders Ullevålseter til VG etter at seieren var et faktum.

– Helt idiotisk

I fjor var det Leif Einar Lothe fra som kunne juble aller høyest i «Farmen kjendis». Men jubelen gikk raskt over til fortvilelse for «Fjorden Cowboys»-kjendisen, da han ble gjort oppmerksom på skattesmellen premien fører med seg.

– Ingen har opplyst meg om det. Det er jo helt idiotisk, sa Lothe da VG i fjor gjorde ham oppmerksom på reglene.

I år som i fjor er premien altså en bil. Og nok en gang må vinneren skatte av gevinsten – en skatt som utgjør oppimot halvparten av bilens verdi.

Men klok av skade har TV 2 i år informert om skatteproblematikken i kontraktene som er inngått med deltagerne.

For på Skatteetatens nettsider heter det at « Gevinster og premier som vinnes av kjendiser som deltar i realityprogrammer, konkurranser eller lignende, vil som hovedregel være skattepliktige som lønn eller virksomhetsinntekt ».

– Stor utgift

Og for «Farmen kjendis»-vinner Pål Anders Ullevålseters del, blir det fort en dyr affære.

– Jeg må være glad for at jeg vinner denne premien, og kan vel egentlig ikke klage. Men det er klart, det blir jo en stor utgift for meg – fort et par hundre tusen kroner. Jeg får en «billig bil» i hvert fall, sier han til VG.

– Det ble litt styr i fjor?

– Ja, men nå står det jo i kontrakten at det må skattes av premien. Jeg visste hva jeg gikk til, så det nytter ikke å klage etterpå da. Sånn jeg skjønte det, fikk de det litt i trynet i fjor siden det ikke sto noe om skatt i kontrakten.

Bladde opp hundretusener

Pål Anders ønsker likevel å beholde bilen. Det har også kona Mette Solli lyst til.

– Men om man må ut med 200.000 kroner, blir det jo dyrt. Med slike utgifter burde TV 2 lagt om og sagt at vinnerne kan donere premien til et veldedig formål. Det blir jo bare tull når man må skatte halve verdien av premien, mener hun.

I fjor bladde TV 2 opp flere hundre tusen for at Leif Einar Lothe og «Skal vi danse»-vinner Eilev Bjerkerud skulle slippe å betale for bilpremiene sine. Kommunikasjonssjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sa da at de ville sørge for at de «ikke fikk en uforutsett økonomisk belastning».

Det skjer ikke i år, ifølge presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen.

– TV 2 forholder seg til de regler og forordninger som gjelder. Dette står også i kontrakten mellom deltagerne og TV 2, sier Iversen til VG.