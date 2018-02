Foto: Susanne Kindt/TV3

Hollywood-frue: Fant avrevet dyrehode i hagen

Publisert: 26.02.18 11:31 Oppdatert: 26.02.18 12:43

Gunilla Persson, kjent fra TV3-serien «Svenske Hollywoodfruer», fant nylig et avrevet dyrehode i hagen. – Jeg er opprørt, skriver hun på Instagram

Det skriver Persson på sin Instagram-konto.

Etter at huset hun leide i Los Angeles fikk omfattende skade r som en følge av en eksplosjon i naboen hus, har Persson nå flyttet inn i et nytt hus som både har havutsikt – og en stor hage.

Men i helgen gjorde gartneren hennes et svært ubehagelig funn i hagen til den svenske Hollywoodfruen.

– Han fant et dyrehode. Jeg er usikker på hva det er, men tror det er Mildred, vår kjære hjort, skriver Persson videre.

Hun legger ikke skjul på at funnet har opprørt henne.

Det var Aftonbladet som først omtalte denne saken.

– Gartneren sier at det er bare en løve som kan rive en hjort. Her finnes det pumaer, avslutter hun.

Flere av Gunilla Perssons 117.000 følgere har kastet seg inn i diskusjonen i kommentarfeltet om hva slags dyr dette kan være. Noen mener det kan være et hestehode eller et esel, andre igjen foreslår at det kan være hodet av en geit som noen har kastet inn i hagen hennes.