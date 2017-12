SEIERSBRØL: Halvor Sveen (47) ble vinneren av årets «Farmen»-sesong. Foto: Alex Iversen/TV 2

Halvor vant «Farmen» – flytter inn i premiehytta

Publisert: 10.12.17 22:07 Oppdatert: 10.12.17 22:07

TV 2017-12-10T21:07:35Z

ARENDAL (VG) Etter et nervepirrende oppgjør med Eunike Hoksrød (39), kunne Halvor Sveen (47) sette i et seiersbrøl som runget i den mørklagte skogen rundt gården.

Etter 11 intense uker og en svært nervepirrende kunnskapskonkurranse en kald oktoberkveld, dro rendølen i land seieren.

– JEG ELSKER MIKAEL! var det første som slapp ut da seieren var et faktum.

Den 16 år gamle sønnen var det første den ferske «Farmen»-vinneren tenkte på, den som betyr mest for ham, og som han hadde savnet veldig.

Etter å ha dundret nevene og tømt lungene ut i den kalde luften gjentatte ganger, tar den ferske vinneren imot klemmer og klapp på skuldrene fra de andre deltakerne. Så møter han de første ansiktene fra omverdenen på elleve uker – nemlig pressekorpset.

– Nå er det litt surrealistisk. Jeg har hatt dette som mål og jobbet veldig målrettet mot det. Før finalen i dag var premien kjempelangt unna, og det var viktig å holde fokus i konkurransen. Det å dra i land seieren - det går ikke an å beskrive. Det må oppleves, sier Halvor i seiersrus til VG, som var til stede under innspillingen.

Flytter inn i premiehytta

Premien består av en hytte og en bil. Det hadde imidlertid ikke sunket inn da den ferske vinneren tok imot pressen på gården.

– Det blir nok en aha-opplevelse når det omsider gjør det, sa han da.

– Jeg har vunnet 50 kroner i tipping en gang for mange år siden, ellers har jeg aldri vunnet noen ting.

Nå har han bestemt seg. Tidligere «Farmen»-vinnere har valgt å selge premien, men for Halvor betyr hytta imidlertid et nytt hjem.

– Hytta blir sannsynligvis bolighus. Jeg har et gammelt hus på gården som er soppangrepet, så da skal jeg rive det og sette opp hytta i stedet, forteller han.

Hybridbilen fra Kia er han spent på hvordan fungerer i Østerdalen, men han forteller at han skal teste den ut.

Ikke vært borte fra kona så lenge før

Eunike måtte se seg slått av rendølen, selv om hun var den som fikk de fleste av de andre deltakernes stemmer i finalen. Det var likevel ikke annet å spore på 39-åringens fjes enn glede etter tapet.

– Å herregud, nå gleder jeg meg sånn til å se kona mi igjen. Vi har ikke vært borte fra hverandre på 15 år og har snakket sammen hver eneste dag. Nå gleder jeg meg til å komme ut og til å ringe kona mi og ungene mine og si at jeg kom på andreplass i «Farmen», fortalte hun.

To måneder senere er hun fortsatt strålende fornøyd med andreplassen, og det viktigste for henne var å finne sin sjelevenn i deltaker Camilla Cox Barfot (31).

– I finalen betydde ikke seieren noe lenger. Jeg mistet vinnerinnstinktet. Det betydde så mye mer for Halvor. Jeg hadde møtt Camilla jeg, det holdt i hauger og spann, sier hun.

Selv om kunnskapskonkurransen og tinget bare varer i minutter på skjermen, tok hele seansen syv timer å filme. På benken var det en haug deltakere som blåste frostrøyk ut i luften, kun avbrutt av korte pauser for å få blodsirkulasjonen i gang igjen.

– Jeg holdt på å fryse ihjel, forteller Eunike.

I semifinalen måtte Amalie Snøløs (21) se seg slått av 39-åringen i melkespann.

– Det er selvfølgelig veldig bittert å ryke rett før finalen. Til tross for det er jeg veldig fornøyd med oppholdet og jeg kom til finaleuka som var målet, sa hun til VG etter finalen.

Gikk ned 18 kilo

Det var ikke bare hytte og bil som ble premie for Halvor. Han gikk også ned hele 18 kilo under oppholdet.

– Jeg har ikke vært i så god form som jeg er nå på mange år. Det har motstanderne fått merke for å si det sånn, sa bjønnen fra Rendalen .

Da han sjekket inn på gården veide han 112 kilo. To måneder etter finalen holder han fortsatt vekten under 100 kilo, selv om noen kilo har kommet tilbake. For å holde vekten nede har han kuttet mye ned på brus og junkfood.

– Jeg har nesten ikke drukket Cola. Før kunne jeg drikke mellom en halv og en hel liter om dagen.

Tøffeste psykisk

Det tre måneder lange gårdsoppholdet var ingen dans på roser. Halvor sier til VG at det til tider også har vært en påkjenning å se episodene på TV.

– «Farmen» er det desidert tøffeste jeg har gjort psykisk. Og de som vet litt om meg, vet at jeg har vært gjennom en del.

Halvor var bare tre år gammel da han var vitne til en tragisk ulykke, nemlig at faren kjørte over lillebroren hans med en landbruksmaskin. Lillebroren døde. Halvor har også stått i stormen på grunn av sin kontroversielle rovdyrspolitikk. Han er dømt for å ha drept en bjørn på sin egen eiendom, og han er dømt for grov dyremishandling etter å ha fulgt etter en ulveflokk i bil.

Likevel var «Farmen» en styrkeprøve.

– Jeg befant meg jævlig i bobla under innspillingen, men selv om jeg er hard i hodet, gjorde det vondt å se onsdagens episode, der han sikret seg semifinaleplass og fikk en særdeles kald skulder fra Amalie, Eunike og Camilla.

– Det skal hard psyke til for å takle det som skjedde der uten å knekke sammen, sier Halvor.

I dag bærer han ikke nag til noen av de andre deltagerne.

– Det som skjedde på «Farmen», skjedde der inne. Nå er vi ute og har startet en ny tid.

Vil holde sosiale medier-kurs

Halvor har fått mye raseri i kommentarfelt fra folk som er uenig i hans syn på rovdyr, men han har likevel seilt opp som en soleklar «Farmen»-favoritt hos TV-seerne.

– Jeg har fått minst 2000 henvendelser, og bare én av dem har vært negativ mot meg som person. Det er så rørende å lese om alle som har sett at jeg er ærlig, at jeg jobber hardt og ikke snakke dritt om noen.

«Farmen»-vinneren synes det er ille å se hvordan hat kan spres på sosiale medier. Han mener media bør ta mer tak i problemet.

– Selv har jeg ønske om å reise rundt på skoler og snakke om hvor viktig det er å oppføre seg som folk når man skriver på nettet.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!

Denne artikkelen handler om Farmen

TV 2

TV