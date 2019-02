Såpestjernen Susan Lucci (72) falt pladask på catwalken

Skuespilleren mistet balansen på de høye hælene og falt baklengs på podiet under moteshowet i New York.

Amerikanske Susan Lucci, best kjent fra såpeserien «All My Children», var blant kjendiskvinnene som før helgen var med og satte søkelyset på et viktig tema – nemlig hjertesyke kvinner.

Lucci betrodde selv dagen før motevisningen i Hammerstein Ballroom i New York City at hun i fjor høst var nær med å miste livet i et hjerteinfarkt.

En operasjon reddet livet hennes, og 72-åringen var derfor stolt over å kunne sprade over catwalken i New York i en prangende, rød gallakreasjon.

Snublet

Men opptredenen gikk ikke som planlagt. Lucci tråkket ved et uhell på kjolekanten og falt baklengs så lang hun var på podiet. Etter å ha summet seg ble hun liggende og smile til fotografer og gjester før hun fikk stablet seg på bena igjen.

Amerikanske medier skriver at skuespillerveteranen taklet episoden med stor verdighet og profesjonalitet.

FINPUSS: Susan Lucci backstage før hun entret podiet. Foto: Astrid Stawiarz / GETTY IMAGES

Lucci spilte i «All My Children» fra 1970–2011, og er med sine godt over 1000 episoder blant verdens mest rutinerte såpeskuespillere. Today.com beskriver henne som en legende på sitt felt. Lucci spilte også i seks episoder av «Dallas» i 1990–1991. Hun har også figurert i en rekke andre serier, deriblant «Hot in Cleveland».

Det årlige Heart Truth Red Dress-moteshowet i New York har siden 2004 være symbolet for kvinner med slag og hjertesykdommer.

En rekke helseorganisasjoner får hjelp av kjendiskvinner og stjernedesignere til å skape blest. Prisutdelingen hedrer de fremste ekspertene og organisasjonene som jobber med hjertesyke kvinner og forskning.

