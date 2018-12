SØSTRE: Kourtney Kardashian (t.v.) og Kim Kardashian West er for lengst venner igjen. Her på LACMA Art and Film Gala i Los Angeles i forrige måned. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Kardashian-klanen bryter kjent juletradisjon

Kim Kardashian West (38) forteller at de fra i år dropper å posere sammen på julekort.

Hvert år venter fansen på det årlige julekortet fra reality-slekten. I år er det stopp.

I et intervju med E! News forteller Kim Kardashian West at all ståheien rundt fjorårsfotograferingen har skremt dem fra å gjenta seansen i år.

– Det julekortet fucket med oss alle. Så dramatisk det ble, erindrer hun.

De som følger med på TV-serien «Keeping Up With The Kardashian» husker at det brøt ut krangel i kjølvannet av julefotograferingen. Kim og storesøsteren Kourtney Kardashian (39) føk i tottene på hverandre fordi de ikke ble enige om hvor mye tid de skulle bruke på seansen.

– Ingen vil ha deg med på det jævla bildet. Det er jeg som står for planleggingen, så vi vil ikke ha deg med, raste Kim mot søsteren.

Kourtney føk på dør – og da kom Kim med uttalelsen som skapte overskrifter, nemlig at «Kourtney er den minst spennende å se på, så hun kan bare dra».

– Så det å avlyse årets julefotoshoot er garantert til det beste, sier Kim.

Kim forteller at moren Kris Jenner (63), familiens solide overhode og primus motor, også har gitt opp å samle troppene.

– Hun sier bare at hun ikke har energi lenger til å hanke inn alle barn og barnebarn.

Tradisjonen med offentlige Kardashian-julekort, strekker seg flere tiår tilbake – til da Kardashian-søsknenes far, Robert Kardashian , levde.

Vanligvis er det Kris som arrangerer julefeiringen hjemme hos seg, men i år er det Kim og ektemannen Kanye West (41) som er vertskap.

I fjor endte uansett Kardashian/Jenner-familien med å bruke et bilde der også Kourtney var med. Den eneste som glimret med sitt fravær, var gravide Kylie Jenner (21).

