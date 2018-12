EKSPAR: Pete Davidson og Ariana Grande på et arrangement i New York i august. Foto: Reuters

Pete Davidson om mobbingen etter Grande-bruddet: – Prøver å forstå

TV 2018-12-04T04:18:23Z

Pete Davidson (24) serverer sterkt og følelsesladet budskap.

Publisert: 04.12.18 05:18

«Saturday Night Live»-komikeren kommer med et solid hjertesukk om all hetsen han er blitt utsatt for etter at forholdet til popprinsessen Ariana Grande (25) tok slutt for litt under to måneder siden.

Selv om han også tidligere har fått svært hard medfart i sosiale medier, tilspisset situasjonen seg etter at Grande opphevet forlovelsen, noe som skjedde i kjølvannet av at ekskjæresten Mac Miller brått døde .

Tilbakeblikk : Pete spådde at Ariana ville vrake ham

« Jeg har tiet til nå. Aldri nevnt navn, aldri sagt et ord om noe eller noen », skriver Davidson på Instagram mandag.

« Jeg prøver å forstå hvordan en hel verden fyrer løs mot en fyr – når noe skjer i livet hans – uten å vite noe om hva som er realiteten », skriver han.

Om å være suicidal

Før han ble kjæreste med Grande i vår , innviet Davidson omverdenen i sine helseutfordringer. 24-åringen ha vært åpen om at han er bipolar og lider av den kroniske tarmsykdommen MorbusCrohn. Han var for øvrig bare syv år da han mistet pappa, som var brannmann og omkom i redningsarbeidet etter terrorangrepet 11. september 2001.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Også helsesituasjonen har Davidson måttet tåle spekulasjoner og trakassering for i sosiale medier.

« Jeg er blitt mobbet på nettet – og i full offentlighet – de siste ni månedene. Jeg har snakket offentlig om bipolar lidelse og det å være suicidal i håp om at det vil vekke oppmerksomhet og hjelpe unger som meg selv, som ikke ønsker å være i denne verden », skriver Davidson i Instagram-posten .

TV-kjendisen fortsetter med å si at det er noe han vil at alle skal vite:

« Uansett hvor sterkt internett eller hvem det måtte være, prøver å få meg til å ta livet av meg, så kommer jeg ikke til å gjøre det. Det opprører meg at jeg i det hele tatt må gå ut med dette. Til alle dem som holder meg fast og skjønner hva jeg vil med dette – jeg ser dere og elsker dere .»

Også da han og Grande druknet i rasende meldinger fra sjalu etter at de hadde forlovet seg , snakket Davidson i et bladintervju om de voldsomme reaksjonene.

– Internett er ondskap. Jeg liker ikke hvordan det påvirker meg. Internett er et sted hvor alle kan slenge dritt om deg og dikte opp det de vil. Det misliker jeg, uttalte Davidson, som en stund slettet alle sine Instagram-bilder og tok en pause fra sosiale medier.

I dag er han tilbake på Instagram og har 2,4 millioner følgere. Hans ferskeste post har i skrivende stund fått nærmere 500.000 likerklikk om lag 30.000 kommentarer. De aller fleste byr på støtteerklæringer og hjerter.