Netflix verdt mer enn Disney

Publisert: 25.05.18 05:14

Strømmetjenesten Netflix er nå verdt mer enn Disney.

Aksjekursen til strømmeselskapet gikk torsdag opp mens Disney og kabelgiganten Comcast falt, melder CNN .

Netflix ’ markedsverdi landet på 153,1 milliarder dollar, mens Disney var på 152 milliarder torsdag ettermiddag. Comcast står på 145,5 milliarder dollar.

Disneys planer for å lansere egen strømmetjeneste ser derfor ikke ut til å ha skadet Netflix så langt. Men Netflix har for øyeblikket flere populære TV-serier basert på Marvel-universet som Disney eier.

I fjor økte Netflix også prisen på abonnementene, men har ifølge CNN økt abonnementsbasen med flere millioner medlemmer de siste årene. Det til tross for konkurranse fra Hulu, som er finansiert av Disney, Fox og Time Warner, og Amazon Prime.

Netflix er nå verdt mer enn samtlige tradisjonelle medieselskaper, ifølge avisen.

Strømmetjenesten har de siste årene markert seg med satsing på eget originalinnhold, både film og TV. Serier som «Orange Is the New Black», «The Crown» og «Stranger Things» har vært med på å øke selskapets suksess.

