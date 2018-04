POPREBELL: Katy Perry, her på Glastonbury-festivalen i fjor. Foto: Ian Gavan / Getty Images Europe

Katy Perry revnet buksa på TV

Publisert: 18.04.18 12:50

Katy Perry (33) var uheldig under «American Idol»-sendingen mandag.

– Ops, jeg spjælet akkurat buksa! sa popstjernen da hun satte seg blant dommerpanelet etter å ha gitt en deltager stående applaus.

Uredd reiste hun seg og snudde baken til kamera for å vise.

– Å nei! ropte meddommer Lionel Richie (68), som sporenstreks reiste seg opp og febrilsk forsøkte å dekke til Perrys synlige truse.

Selv prøvde Perry og vise buksesprekken til så mange som mulig, mens Richie løp rundt og minnet om at det er «barn som ser på».

Buksa revnet angivelig i sømmen da Perry lo litt for voldsomt.

Perry har postet klippet på sin Instagram, hvor hun varsler sine nærmere 70 millioner følgere om at de kan vente seg litt «bukserevnende moro» når det forhåndsinnspilte showet vises på TV:

Sangeren er den i dommerpanelet som skaper mest ståhei . Flere ganger hittil i sesongen har hun skapt overskrifter for å ha flørtet litt for mye med en forlovet deltager samt for å ha kysset en hittil ukysset unggutt .

33-åringen har også tidligere vært uheldig med habitten. I forrige måned svingte hun seg litt for heftig med en deltager, noe som endte med at hun falt overende i minikjolen og blottet trusen.

Popstjernen har figurert i spaltene også i en annen sammenheng den siste tiden. En 89 år gammel katolsk nonne som i flere år har kjempet mot Katy Perry i retten over salget av en kloster-eiendom i Los Angeles, døde nylig etter å ha kollapset i retten.

