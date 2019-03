BLID: Klaus Sonstad gir balansert engasjement et ansikt i «Familieduellen». Foto: Espen Solli / TV 2

TV-anmeldelse «Familieduellen»: Slektsdorsking

Vi har spurt 100 nordmenn: Trenger vi egentlig et nytt gjetteprogram? Svaret vil ikke sjokkere deg.

Familieduellen

Norsk underholdningsprogram

Premiere lørdag 9. mars kl. 20.00

Sendes lørdager på TV 2

– Jeg har med onkel Torger, for han er en kløpper i quiz. Men det er kanskje ikke så nyttig her, konkluderer Katarina Flatland mens hun introduserer laget sitt i andre episode av dette nye TV 2-konseptet.

Vel, nytt. «Family Feud» er et amerikansk konsept. Det har vært på kloden lenger enn undertegnede og kommer nå «endelig» til Norge i sin kjendisversjon. Eller mer presist: TV 2 sin definisjon av kjendiser. Det innebærer at de to programmene som VG har fått se, har henholdsvis Jan Thomas med familie på den ene siden og Peter Pilgaard med familie, hvori opptatt Vendela Kirsebom, på den andre siden. Mens den andre episoden har familien Flatland (selvsagt er far med) mot familien til Fabian Stang. Tre av fire lagledere har valgt å ta med seg en niese blant sine familiemedlemmer. Katarina Flatland har altså en quizsterk onkel. Hvis kompetanse ikke er nødvendig i «Familieduellen».

FOLKET: Jan Thomas er mer opptatt hva som er sant enn hva folket mener. Vendela Kirsebom var ikke kjapp nok på knappen. Klaus Sonstad (i midten) stiller spørsmålene. Foto: Espen Solli / TV 2

Klaus Sonstad leder alle disse kjendisfamiliene gjennom et rent gjetteprogram. Deltagerne skal tippe hva 100 nordmenn har svart på irriterende banale spørsmål: Hva man sier når man møtes (hei), hva folk gjør i et utdrikkingslag. (drikker), hva er godt til pølser (lompe) og en kommando man gir til en hest («hypp hypp», eller «chk-chk» som Vendela Kirsebom foreslår – som blir godkjent). Vinneren får forresten gi 50.000 kroner til et godt formål. Det er egentlig ikke så viktig.

Kompetansekravet her er altså å forstå folkedypet, ikke gjette hva man tror eller vet er sant. En smell Jan Thomas går på noen ganger. Fabian Stang er derimot imponerende stødig på de jordnære ting og viser at han evner å tenke langt utenfor seg selv.

Dessverre er de ikke i samme episode.

NEI: Far Hallvard klarer ikke å skjule skuffelsen når datter Katarina gjetter noe annet enn det han ville ha gjort. Foto: Espen Solli / TV 2

Han som leser introen til programmet gir manglende entusiasme en stemme. Det er ikke Klaus Sonstads feil, for han har perfeksjonert sin insisterende evne til å nesten komme ut av skjermen. Kledelig flink og passe tydelig, ekstremt småpratkompetent og passe «kaukat», som jeg tror de sier i Trøndelag. Hans positive eksplosivitet gjør dette mye bedre enn det kunne ha vært.

«Vi har spurt 100 nordmenn» gjentar Sonstad fryktelig mange ganger innen programmet er over. Før han roper ut nok et spørsmål om hva nordmenn har tenkt om for eksempel hvilket yrke man må være sterk i (brannmann) og om hva som er det første strengeinstrumentet man tenker på (gitar). Han holder tempoet høyt, selv når det blir mer «gøyalt» med spørsmål som «nevn et dyr som er bedre utrustet nedentil enn en mann». Lørdagsfamilieunderholdningen er definitivt ikke som før.