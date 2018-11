KLAR, FERDIG, GÅ: Nikolai Aspen og Kjetil Nørstebø var begge med på å flykte fra gården i håp om å oppdrive mer alkohol. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen»-deltagerne drakk seg fulle og rømte gården

TV 2018-11-11T10:11:07Z

Alle «Farmen-deltagerne bortsett fra én stakk i nattens mulm og mørke ut i skogen på leting etter mer alkohol. – Produksjonen skjønte ingenting av at vi var så bakfulle dagen derpå, forteller Nikolai Aspen (23).

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 11.11.18 11:11

«Farmen» er godt inne i sin syvende uke og søndag er det klart for jentekamp igjen, etter at Irene Halle (35) for andre uke på rad onsdag ble valgt til førstekjempe. Men det er mer enn tvekampen som skaper liv og røre i søndagens episode - og det er langt fra alt som blir vist på TV.

Som en gest for at de har klart seg på gården i hele syv uker, kommer nemlig programleder Gaute Grøtta Grav (39) med en eske til deltagerne. I esken ligger det masse godsaker, deriblant pølser og øl.

Lite ante programlederen om hvordan «Farmen»-festen skulle eskalere utover kvelden.

Stjal alkohol

– Vi fikk tre øl og ett glass vin hver. Vi drakk og koste oss, men vi fikk akkurat ikke nok alkohol til at vi bikket «grensen». Vi bestemte oss for å fortsette festen etter at kamerafolkene hadde dratt fra gården, forteller deltager Nikolai Aspen til VG.

Flere deltagere VG har snakket med bekrefter 23-åringens historie. Og det som skjedde deretter var at tre av jentene snek seg inn i storbondehuset, der de visste det at fantes alkohol innelåst i et skap.

– Nikolai og en av jentene visste hva koden til skapet var. Dermed gikk vi inn dit, låste opp skapet og hentet det som var. Det var to flasker likør. Dermed var festen igang igjen, og den inneholdt både badstu og nakenbading. Stemningen ble utrolig god, medgir en av jentene.

VG har valgt å anonymisere de kvinnelige deltagerne i denne saken, for ikke å røpe hvem som slipper unna tvekamp mot Irene Halle i søndagens episode.

Stakk av fra gården

De to flaskene med likør ga ikke mer enn et drøyt eggeglass til hver. Men når likøren inneholdt 21 prosent alkohol og man hadde å gjøre med en sliten gjeng som tålte mindre enn de ville gjort til vanlig, var dette eggeglasset mer enn nok for at flere av dem bikket «grensen» Nikolai refererer til.

– Den gjorde susen, ja, bekrefter han.

Men det stoppet ikke der: Deltagerne ville ha enda mer alkohol, og begynte å legge en plan for hvordan de skulle skaffe mer.

– Vi bestemte oss for å snike oss ut og stikke av fra gården. Håpet vårt var at vi skulle komme oss til nærmeste hus og finne mer alkohol der, forteller han.

– Vi gikk i ring

Samtlige var med på å rømme gården, bortsett fra én, som heller valgte å gå til køys.

– Vi gikk lenge. Underveis ymtet én frampå at man i mørket ofte har en tendens til å gå i ring. Men vi fortsatte, sier Nikolai.

– Jeg vil anslå at vi gikk i en time eller to. Midt på natten. Til slutt kom vi til et strømgjerde og en åker, og da sa Nikolai at noen hadde pløyd åkeren akkurat som oss. Da gikk det opp for oss at vi hadde gått i ring, og at vi var tilbake på gården, tilføyer den kvinnelige deltageren med et smil.

Det ble for mye for den rebelske gjengen, som da bestemte seg for at det beste var å gå og legge seg.

– Godt beruset

Den kvinnelige deltageren som valgte ikke å være med på flukten, forteller at det bare var én grunn til det.

– Jeg gikk alltid og la meg tidligere enn de andre. Selv om jeg var godt beruset klarte jeg å tenke fornuftig. Vi var jo på en snurr hele gjengen, sier hun lattermildt til VG.

– Så det var ikke fordi du var redd for å bryte reglene?

– Nei, absolutt ikke. Vi hadde jo allerede brutt reglene ved å bryte oss inn i barskapet, så det hadde ingenting med det å gjøre.

TV 2: – Produsenten hadde alvorsprat med deltagerne

Dagen etter var igjen TV-teamet på plass. Denne morgenen møtte de imidlertid en svært, svært sliten gjeng.

– Vi var helt ferdige, og produksjonen skjønte ingenting av at vi var så bakfulle etter bare tre øl og litt vin kvelden før, forteller Nikolai.

Produksjonen skjønte raskt tegninga da de så at all alkoholen i storbondehuset var borte vekk.

– Konsekvensen ble at de neste storbondene ikke fikk noe alkohol. Men produksjonen bare lo av det når vi fortalte at vi hadde hatt en så morsom kveld. Men jeg er ikke så sikker på at Gaute var like fornøyd, sier en kvinnelig deltager til VG.

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2 , Alex Iversen, bekrefter at deltagerne stjal alkohol fra storbondehuset denne kvelden, og ifølge Iversen ble dette tatt tak i etterpå.

– Det er riktig at deltagerne fikk litt øl og vin av Gaute etter tvekampen i uke 7, og at noen av dem etterpå klarte å «stjele» likør fra et skap i storbondehuset. Etter at vi ble gjort kjent med dette hadde produsenten en alvorsprat med deltagerne. Ingen av dem fikk mer likør resten av produksjonen, sier han til VG.