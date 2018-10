ARKIV: «Gåten Orderud» får tilgang til og viser tidligere ikke offentlig kjent materiale fra saken. Foto: NRK

TV-anmeldelse «Gåten Orderud»: Tilbake til Orderud gård

Lovende gjenåpning av et av nasjonens store kriminalmysterier.



I 2002 ble Per og Veronica Orderud, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerud dømt for medvirkning til drap av Per Orderuds søster og foreldre. Ingen ble kjent skyldige for selve drapet.

Hva som egentlig skjedde i kårboligen på Orderud gård natt til søndag 23. mai 1999 – og ikke minst hvorfor det skjedde, ligger derfor fremdeles som en skygge over familien Orderud – og nasjonen – nesten 20 år senere.

Etter at Per og Veronica Orderud ble satt fri i 2015 har de jobbet for å bevise sin uskyld. Et gjennombrudd i arbeidet er privatetterforsker Tore Sandberg. Hans detektivarbeid, som har medført en gjenåpningsbegjæring, er ikke en del av denne dokumentaren.

I alle fall ikke de to episodene VGs anmelder har fått sett.

I stedet følger NRK-serien daværende krimjournalist i Romerikes Blad, nåværende krimsjef i herværende avis, Øystein Milli. Sammen med tidligere politisjefer og andre tjenestemenn går han opp saken på ny, i et møysommelig og målrettet arbeid for å se om det finnes svar man har gått glipp av og spørsmål man har glemt å stille.

Tro mot true-crime sjangeren fungerer den første episoden primært som en oppsummering av selve handlingsforløpet, fram til og med dommen i tingretten. Det kommer ikke fram mye nytt, men vi får se Kripos sine opptak fra kårboligen til Kristian og Marie Orderud.

I tillegg går man opp det som må ha vært drapspersonenes rute inn verandadøren og berører så vidt funnet av den oransje og hvitstripete Orderud-sokken. Et presist overblikk, uten spekulasjoner og teorier.

Dette dramatiseres med gjenfortellinger fra familien Orderud og enkle, men effektive animasjoner og illustrasjoner som viser handlingsforløp i drap og etterforskning. Rytmen i serien holdes lavmælt, med lav økning i spenningskurven før overgangen til neste episode.

Andre episode er betraktelig mer skrudd opp i tempo. Vi får se domstolens egne videoopptak fra ankesaken i Eidsivating lagmannsrett. Det gir et nyansert bilde av ekteparet Orderud, ikke utdelt positivt. Utfylt med 2018-kommentarer fra Veronica Orderud (Per har ikke ønsket å kommentere).

Samlet får vi tydeligere forståelse av rettens disposisjoner. I tillegg til et ganske tydelig bilde av at Per Orderuds signeringssvindel med kjøpekontrakten på gården tidlig satte ham i et, muligens, vel urettferdig løgnaktig lys.

Som flere av forsvarsadvokatene påpeker i oppdaterte 2018-intervjuer: Det er et svakt motiv retten legger til grunn. Eller som Per Orderuds forsvarer Cato Schiøtz retorisk presiserer:

«Det er ikke et sterkt motiv for å drepe det som kryper og går av nærmeste familie».

Serien prøver ikke på dette tidspunktet å frikjenne noen.

Ei heller å peke på noen konkrete alternative gjerningspersoner.

Likevel klarer den å bygge en passe økende spenningskurve som forhåpentligvis vil bli enda sterkere i kommende episoder.

Dersom man klarer å fortsette samme gode miks av dramatisering og faktapresentasjon, tegner dette bli en god og oppfriskende tilnærming til et mysterium de fleste mener noe om, men som nesten ingen vet noe sikkert om.

Episode tre heter «En julefortelling». De som husker saken, vet godt at det har lite med Dickens å gjøre, men at en reise bakover i tid kan påvirke fremtiden. Det blir interessant om «Gåten Orderud» sin reise til fortidens jul muligens kan gjøre det samme for fremgang i Orderud-saken.

Anmeldelsen er basert på de to første episodene